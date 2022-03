Presencias: ¿Está mi familiar fallecido conmigo?

Pero su historia no finaliza aún pues «lo cierto es que no ha dejado ni un solo día de decirnos que nos quiere, pues al ducharnos tanto a mi madre como a mí se nos aparece en el espejo por el vaho de la ducha un corazón y un símbolo de infinito hechos por unos manos que ya no son de este mundo».

En ocasiones ocurren hechos que van más allá de lo racional, de lo comprensible, que no los podemos tildar de paranormales pero cuya extrañeza roza lo absurdo y entra de lleno en lo inexplicable. El miedo de la persona hace que ni se quiera pensar en fenómenos paranormales, en lo misterioso, en lo paranormal, sin embargo, en ocasiones, todos los indicios conducen a ello.

Así uno de esos hechos misteriosos, uno de esos eventos incomprensible viene a suceder en el domicilio de una persona que vivió en primera persona algo que no sabe explicar.

Omitiremos el nombre de la persona por las fuertes implicaciones familiares que asombrado contactaba con nosotros y nos decía: «Bauti, perdona que te moleste pero quería preguntarte sobre algo que ha pasado en mi casa y no encuentro respuesta, ni en Internet ni libro alguno», curioso respondí a su amable misiva pidiéndole más información y de inmediato su impactante historia afloraría.

Nuestro comunicante narraba: «En casa tenemos una piscina y mi padre la tiene 365 días al año clara y limpia. Cuando se murió mi hermana pequeña el agua se puso amarilla, entera, el mismo día que falleció... Después se nos murieron cuatro perros, separados en el tiempo, y pasaba lo mismo. Se ponía amarilla en el momento que había una muerte. El agua se suele poner verde cuando pasa un tiempo, pero era justo al instante y con una muerte. ¿Tiene alguna lógica o algo?». Evidentemente revisando información, expedientes y otras informaciones sobre hechos que pudieran ser similares descubrimos como realmente la información sobre aguas que cambian de color es ínfima, aunque no inexistente, pero relacionada con otro tipo de fenómenos, fenómenos naturales tales como movimientos sísmicos, nada que ver con muerte en un entorno familiar y menos en una piscina.

Abundando en detalles nuestro testigo ampliaba: «Olía mal, a podredumbre» y consultado sobre el cuidado de la piscina o si algún elemento químico pudiera haber alterado la transparencia de sus aguas nos decía: «Pues no sabría decirte sólo que la piscina es el hobby de mi padre. La cuida en extremo y cuando mi hermana murió pensamos que fue por el momento, pero con el primer perro mi padre se fijó y hemos visto que paso lo mismo con los tres restantes. Y una piscina no se pudre así en 10 minutos. Mi padre ha probado dejarla sin limpiar para ver si sucedía lo mismo. Y se pone verde y no amarilla y no huele mal».

La pregunta puede parecer absurda pero muchas veces el investigador debe buscar entre lo más lógico y accesible para descartar opciones racionales. Así se le consultó sobre el funcionamiento de la depuradora: «Poniendo la depuradora y demás si se quita el color del agua. Sola no, los que nos llamó la atención era que el cambio de una piscina entera se producía casi en el acto» y concluía «de todas formas será algo inexplicable. En mi familia siempre han pasado cosas raras. Mi hermana, la que falleció, veía siempre una mujer de negro y capucha y decía que era la muerte cuando se miraba a los espejos. Mi madre sueña con alguien y esa persona muere...»

Hechos extraños que igual pueden ser explicados desde un punto de vista químico, por alguna razón racional y coincidente, aunque esa casualidad, esa coincidencia, vaya más allá de lo matemático y roce lo imposible.