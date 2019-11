¿Puede la dieta cetogénica curar la gripe?

Un nuevo estudio de la Universidad de Yale, publicado en la revista de Science Immunology, ha demostrado que llevar una dieta cetogénica o keto, es decir, rica en grasas saludables y baja en carbohidratos, podría ayudar a combatir activamente el virus de la gripe tan peligroso en esta época invernal.

El estudio se ha basado en el análisis de dos grupos de roedores, siendo los primeros sometidos a una dieta cetogénica, mientras que la dieta de los segundos consistía en una alimentación rica en carbohidratos. Ambos grupos estuvieron consumiendo su dieta durante siete días, tras los que se les inyectó el virus de la gripe.

Los resultados son claros, los roedores del primer grupo no perdieron peso y retuvieron cantidades más bajas del virus de la gripe en los pulmones. La investigación indicaría que los metabolitos de la cetona podrían inhibir las secreciones inflamatorias de las células comunes, por lo que la investigadora Emily Goldberg y su equipo plantearían que con un 90% de calorías de grasas saludables y un 1% de carbohidratos, se podría reducir la gravedad que ocasionan los patógenos del virus de la gripe.

Por lo tanto, el estudio habría conseguido demostrar que los ratones infectados con el virus de la gripe y que han sido alimentados con la dieta cetogénica, tienen una tasa de supervivencia mayor que la de los ratones con una dieta en base a carbohidratos. En resumen, el informe explicaría que la forma en la que el cuerpo quema la grasa para producir cuerpos cetónicos a partir de los alimentos que comemos, puede alimentar el sistema inmunitario para combatir la infección de la gripe.

Esta nueva investigación no hace más que sumar resultados positivos a la dieta cetogénica, que ya cuenta con numerosos estudios científicos que respaldan su efectividad no solo para perder peso, motivo por la cual se volvió viral, sino contra el cáncer, la epilepsia o el Alzheimer. A pesar de todo esto, la dieta Keto también cuenta con otras tantas críticas de nutricionistas y médicos que no terminan de considerarla como una dieta saludable y, menos, si se utiliza para perder peso de una forma drástica.