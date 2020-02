¿Quién viste a los cantantes de reggaeton?: «Cada artista me inspira con su música»

Norma Castro, también conocida como NC Styles, es la conexión entre los más famosos intérpretes urbanos. A día de hoy, la música urbana se rinde a los pies de esta empresaria y responsable de vestuario de celebridades, con más de 10 años de experiencia en la música, la moda y el entretenimiento.



Nicky Jam, Farruko, Sech, Bad Bunny, Zion & Lennox, Justin Quiles, Dalex, Farina, Ivy Queen, Jacob Forever, Cool and Dre, Sean "Diddy" Combs, Arcangel, Jason Derulo, Dj Khaled y muchos otros intérpretes llevan el toque mágico de NC Styles en su imagen pública, fuera y dentro del escenario.



"Cada artista me inspira con su música y sus proyectos. Les busco un look, una marca y sus colores, y lo mezclo todo. Siempre quiero las últimas marcas y tendencias de moda para mis artistas, para que sus fans también se inspiren visualmente. Busco obtener algo único", explica Norma Castro, nacida y criada en Miami, de padres cubanoamericanos.