Recorrido misterioso por la Andalucía paranormal

Miguel L. R. es otra de las personas que habitualmente se acerca al mercado, él relató un nuevo testimonio: “era por la tarde cuando entré en el mercado, hacía ya frío y estaba oscureciendo, pocos puesto había abiertos pero entré por entrar en el mercado: Cuando llevaba un rato aquí, cinco o diez minutos máximo sentí una especie de llanto, me llamó la atención y fue hacia la calle del pescado. Allí vi pasar entre las calles a una niña, una niña de blanco o que brillaba, no se... El caso es que seguí a la niña creyendo que se podía haber perdido o necesitar ayuda, la vi pasar de nuevo y cuando fui a donde estaba había desparecido. Era una niña con traje blanco como de comunión, pelito largo, y se movía muy rápido...”

Entre ellas una muy particular “se comentaba que un doctor cayó por unas escaleras y se achacan a él los ruidos y portazos que se escuchan y no tiene explicación. Un antiguo policía hablaba del doctor Padilla. Se da la circunstancia que en el lugar donde, presuntamente, murió el médico es el acceso a una habitación donde estaba el mortuorio.

En el edificio se hallaron documentos de la época en la que fue casa de socorro, partes médicos, de ambulancia, intervenciones en traumatología, donaciones de sangre. Pero los hechos comenzaron a tomar peso propio cuando allí se pusieron las secciones del Ayuntamiento de Almería, Rebeca Gómez decía “cómo la gente contaba cosas, a veces me daba repelús estar sola en el despacho, pero no recuerdo ningún detalle significativo que me sucediese. Eran las limpiadoras y alguna secretaria las que comentaban las historias”.

Y comienzan los fenómenos extraños con los testimonios de aquellos que han vivido lo imposible “a mí no me ha pasado nada pero a otros compañeros ya gastaban bromas diciendo que había fantasmas y estaba encantado. Unos días nos encontrábamos las herramientas por los suelos, desaparecían objetos... Había quién hablaba de cosas raras que ocurrían en su interior”.

Ubicado en la calle Aragón hubo un tiempo en el que había muchos comentarios de trabajadores que afirmaban que se escuchaban voces, el ascensor subiendo y bajando solos. Los militares que hacían el servicio militar y pernoctaban en el edificio una vez salieron corriendo y llamaron a la policía pues escucharon gritos y un ruido como si cayeran piedras por las escaleras.

Antonio Rodríguez es uno de esos trabajadores que durante su jornada de trabajo pudo ser testigos de aquellos espectrales ruidos: “no recuerdo bien como fue pero algo llamó mi atención, era como si alguien me llamara muy débilmente, entonces miré hacia las escaleras y vio como si alguien subiera las escaleras, era imposible porque aquello estaba cerrado y había sacos que dificultaban ir arriba, y subir ¿para qué? Me levanté gritando “oiga que ahí no se puede estar” pero un frío vino de pronto hacía mi y sólo escuché una voz gélida que decía: “déjame estar”. Aquello fue impresionante, bajé pálido, todos mis compañeros me dijeron: “Antonio, ¿qué te pasa? ¿Has visto un fantasma?” A punto estuve de decirles que si... No hablé por vergüenza pero luego he sabido que otros compañeros de tajo han tenido en el edificio experiencias como la mía”.



Nuevamente sumergiéndonos en el pasado del lugar hallamos un suceso que pudo marcar los designios del edificio: el 13 de Septiembre de 1985 se produjo un derrumbamiento en la calle Aragón por el cabezo de San Pedro, aquel suceso se cobró 13 víctimas mortales y numerosos heridos. Tal vez aquel hecho luctuoso esté actuando ahora con su influjo y sus espectros del devenir del lugar...