Rosalía gana su primer Grammy y Alejandro Sanz el mejor disco de pop latino

Además de Rosalía, los Grammy contaron actuaciones para todos los gustos: románticas con (la pareja en la vida real) Gwen Stefani y Blake Shelton o disruptivas e incendiarias como la Tyler the Creator, que dejó el escenario en llamas (literalmente).

"Hoy, todos mis pequeños problemas, que pensé que eran los más grandes del mundo, se fueron y me di cuenta de que hay gente sufriendo", comentó en relación a Bryant .

Eilish, con tan solo 18 años, no solo es la primera mujer en conseguir el gran póker de los Grammy sino que es, asimismo, la persona más joven en lograrlo.

La cantante catalana también estaba nominada al Grammy a mejor nuevo artista, pero ahí no pudo hacer nada ante el huracán Billie Eilish, la gran vencedora de la noche con un total de cinco reconocimientos: álbum del año, grabación del año, canción del año, mejor nueva artista y mejor disco de pop vocal.

Su compatriota Alejandro Sanz también obtuvo un Grammy , en este caso al mejor disco de pop latino por "#ELDISCO", pero no se encontraba en Los Ángeles (EE.UU.) para recibirlo en persona.

Tampoco fueron figuradas las lágrimas de Alejandro Cabello, padre de Camila Cabello y a quien dedicó la cantante "First Man" en uno de los momentos más tiernos de la noche.

Sin grandes alardes se presentó también Billie Eilish, que dejó de lado sus irresistibles pulsiones siniestras y ritmos oscuros para brillar con una desnuda "When The Party's Over".

Ariana Grande jugó dos bazas muy diferentes en una larga actuación con temas como "7 rings" y "thank u, next": primero se rodeó de una orquesta en una parte más serena y después se trasladó a un dormitorio de tonos rosados en un segmento más bailable.