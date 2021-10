Salida Gran Poder: análisis del impactante Cristo «dibujado» en el Cielo de Sevilla

Impactantes imágenes las que han sido motivo de debate en diferentes grupos, redes sociales y entre los ciudadanos de Sevilla y que tiene como eje la salida extraordinaria del Gran Poder en su peregrinar a Los Pajaritos.

La imagen que ha dado la vuelta al mundo fue captada en la salida en San Lorenzo. En primer plano se aprecia al Señor del Gran Poder y sobre Él, invertida, una caprichosa formación nubosa que recuerda al perfil de un hombre barbado que bien pudiera ser el propio Jesús de Nazaret o la idealización nubosa de cualquier talla procesional.

Nada más recibir la imagen pensé lo que muchos: es un montaje. Pasé a analizar la fotografía (tengo el título de experto en Photoshop en curso por la propia compañía del programa) y no había nada que indicara manipulación o, si quiera, corrección. El Exif de la imagen aparecía limpio por lo que resulta aún más impresionante.

Con la sospecha aun de un posible montaje me decidí a buscar más imágenes del cielo y de ese momento, contrastando la fotografía. La sorpresa es que otras personas desde otros puntos captaron lo mismo y ninguna manipulada digitalmente.

Ante todo ello pedí un vídeo de ese momento, corte bruto sin editar, y nuevamente la impresionante nube sobre el Señor del Gran Poder.

No se trata de creer o no creer en este pasado fin de semana de fervor, se tratar de buscar la veracidad de una información como creo que he hecho y cuyo resultado es espectacular.

En tiempos de pandemia, en los malos momentos, tal vez esto sea una señal. Desde el Cielo hubo un espectador de lujo que se sumo al fervor de Sevilla: Él.