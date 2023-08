Se aplaza el estreno de Dune: Part Two

La esperada secuela del “Dune” de Denis Villeneuve, “Dune: Part Two”, se estrenará finalmente en marzo de 2024 en lugar de noviembre de este año, como estaba previsto, por la huelga de actores que paraliza Hollywood desde el pasado 14 de julio.

La compañía Warner Bros., productora del filme, confirmó este jueves que la superproducción fue retrasada, al igual que las películas “Godzilla x Kong: The New Empire” y “Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”, recoge el diario The Los Angeles Times.

La cinta de Villeneuve, con Timothée Chalamet y Zendaya en los papeles protagonistas, es la producción más esperada en ver su fecha de estreno retrasada por la huelga, que impide a los actores asociados al sindicato SAG-AFTRA participar en la promoción de películas, además de actuar en nuevos proyectos.

Antes del anuncio del jueves, Warner ya había retrasado el estreno de otro esperado filme, “Challengers”, de Luca Guadagnino, mientras que productoras como Disney o Sony han hecho lo propio con las nuevas entregas de Marvel y Spider-Man.

Y es que la imposibilidad de los grandes estudios de cine, agrupados bajo la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), para alcanzar un nuevo convenio colectivo con los actores y los guionistas de Hollywood (en huelga desde el mes de mayo) está paralizando totalmente la industria del entretenimiento en el país.

Tanto los guionistas como los actores buscan mejoras en sus salarios -especialmente en lo que se refiere a las retribuciones por la distribución de su contenido en las plataformas de “streaming”- y que se regulen los usos de la inteligencia artificial, entre otras cuestiones.

Tras un impás de dos meses, el sindicato de guionistas (WGA) comenzó a reunirse con los productores a comienzos de agosto, aunque no está claro si están cerca de un acuerdo. Los actores, de momento, no han vuelto a la mesa de negociación.