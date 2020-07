Se imponen las bebidas para llevar

Lácteos COVAP lanza Smilke, la nueva gama de productos on the go, bebidas lácteas listas para llevar y consumir en un formato de 225 ml. Inspirada en el ritmo de vida actual, se trata de una apuesta de la Cooperativa por ofrecer nuevos productos saludables, seguros y de máxima calidad que aporten soluciones al consumidor.

Esta nueva gama de bebidas lácteas cuenta, por un lado, con Smilke Avena, una línea orientada al desayuno y a la merienda que combina, en sus dos variedades, leche COVAP recogida diariamente en las granjas familiares de los ganaderos, con ingredientes naturales como avena, miel y cacao. Y, por otro lado, Smilke Café, que aúna toda la calidad de la leche de la Cooperativa con la intensidad del café puro de la variedad 100% arábica, extraído por el sistema expreso.

Para la creación de estos nuevos productos, Lácteos COVAP ha tenido en cuenta que, según el estudio Anibes, los españoles solo dedican al desayuno 10 minutos de media al día. Incluso un 17% no desayuna todos los días y un 44% lo hace de manera incompleta. En línea con estas tendencias, existe un incremento en los desayunos fuera de casa, que constituyen ya el 30% de los desayunos semanales.

Estas preferencias, que dibujan un perfil de consumo de productos más naturales, han llevado a Lácteos COVAP a lanzar la nueva gama de producto lácteos Smilke, listos para agitar y disfrutar donde quiera el consumidor.

Smilke Avena para desayuno y merienda

Con un formato actual y fácil para llevar, Smilke Avena ofrece dos variedades de sabores: avena y miel, y avena, cacao y miel. Se trata de un producto saludable, con alto contenido en proteínas, bajo índice de grasas y sin gluten, además de ser una fuente de fibra por el aporte de la avena.

Todos los ingredientes naturales de Smilke Avena aportan vitalidad, puesto que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga debido a su alto contenido de folatos, niacina y riboflavina, así como vitaminas. Además, las bebidas lácteas de Smilke se caracterizan por su poder antioxidante y contribuyen al funcionamiento del corazón y el cerebro por ser fuente de dos ácidos grasos Omega-3 muy importantes para la salud, como EPA y DHA. Estos productos también favorecen el mantenimiento de la piel y el cabello por su abundancia en vitamina A, B2, B3 y biotina.

Smilke Café

Presentado con un packaging elegante, Smilke Café no contiene lactosa, está elaborado con leche COVAP y café expreso puro de la variedad 100% arábica. Cuenta con tres variedades: Capuchino, Espresso y Macchiato. Además, con 7,3 gr de azúcar por cada 100 ml en su variedad Espresso, Smilke Café se posiciona como una de las bebidas lácteas de café con menos azúcares del mercado, una singularidad que permite saborear el producto de la forma más natural.

Smilke Café se encuentra entre las bebidas con más cafeína de los lineales, hasta 51 mg en su variedad Espresso, lo que le otorga mayor esencia al producto. Todo esto le aporta al producto un valor diferencial respecto a otros cafés del mercado que son elaborados a partir de soluciones solubles y leches deshidratadas.

Modelo agroalimentario sostenible

Lácteos COVAP elabora la gama Smilke de productos on the go manteniendo su esencia a partir de la elaboración de la mejor leche obtenida en sus más de 300 granjas familiares. El modelo agroalimentario sostenible de COVAP abarca todos los eslabones de la cadena de valor: desde la agricultura y el control del bienestar, alimentación y cuidados de los animales, hasta el proceso de recogida diaria, transformación y comercialización. De esta forma, controlando toda la trazabilidad del proceso, COVAP puede ofrecer al consumidor un producto de la máxima calidad y frescura, seguro y a precio competitivo, generando riqueza en la economía local.