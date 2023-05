Sevilla Terrorífica

Pues es un conjunto de investigaciones que o he realizado directamente o he querido dar voz a muchos oyentes o lectores, o telespectadores, que han querido narrarme lo que les ha pasado a nivel inexplicable, experiencias muy fuertes que son de un gran valor. Estoy seguro que resultará muy impactante.

4. ¿Crees que las personas nacen con habilidades paranormales o pueden desarrollarlas con la práctica?

Creo que algunas personas pueden nacer con habilidades paranormales, pero también creo que otras pueden desarrollarlas a través de la práctica y la meditación. Tengo un amigo, Rafael de Alba, que me ha demostrado que la mediúmnidad es muy real. Para mi es el mejor de España en ese sentido con mucha diferencia. Él no tiene tras de si un equipo o producción, todo lo que te dice es acertado y es real. ¿Cómo lo hace? No tengo ni idea, es su “don”.

5. ¿Qué papel juega la ciencia en la investigación paranormal?

La Ciencia puede ayudarnos a entender mejor los fenómenos paranormales y a descartar explicaciones lógicas y racionales para ellos. En todas mis investigaciones hay mucha Ciencia, lo último que valoramos es la hipótesis paranormal. Ten en cuenta que antes se creía que una investigación paranormal era ir con una ouija y una grabadora a un sitio. Nosotros en Sevilla, con las orientaciones de José Luis Tajada, cambiamos esto y metimos cámaras térmicas, infrarrojos, detectores de presencia, ordenadores y mucho más. Fue una revolución. Ahora muchos se apuntan a este carro, hasta presuntos expertos en electrónica, pero lo real es que el caldo de cultivo nació aquí.

6. ¿Qué piensas sobre las teorías de conspiración relacionadas con el tema paranormal?

Creo que algunas teorías de conspiración pueden tener algo de verdad, pero en general, es importante ser crítico y evaluar la evidencia antes de aceptarlas como verdaderas.

7. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal que te haya asustado?

Sí, he tenido varias experiencias que me han asustado, como cuando sentí que algo me tocaba durante una investigación paranormal en el viejo Psiquiátrico de Miraflores o me hablaban al oído en el Sanatorio de los Muertos, muy fuerte. Puede ser sugestión, cierto, pero soy poco sugestionable.

8. ¿Cuál es tu opinión sobre las películas de terror relacionadas con el tema paranormal?

Me gusta ver películas de terror relacionadas con el tema paranormal, pero también creo que es importante recordar que son ficción y no deben tomarse como verdaderas. Hay personas que se creen que ir a un sitio encantado es eso y se equivocan, hay que ser constantes siempre. No es hacer turismo del misterio sino ir muchas veces a un mismo lugar por cansino que parezca.

9. ¿Crees que la tecnología ha hecho más fácil o más difícil la investigación paranormal?

Creo que la tecnología ha hecho más fácil la investigación paranormal, ya que nos permite registrar y analizar fenómenos que de otra manera no podríamos. Hoy día es más fácil analizar una psicofonías o captar una psicoimagen y eso es importante. A nivel de objetividad en un estudio ayuda mucho.

10. ¿Cuál es tu lugar favorito para investigar fenómenos paranormales?

Mi lugar favorito para investigar fenómenos paranormales es cualquier lugar con una historia rica y llena de misterio, como un castillo antiguo o un cementerio abandonado –como en de la Naya- o un viejo hospital, preferiblemente esto último.

11. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal que te haya hecho cambiar tu forma de pensar sobre el tema?

Sí, he tenido algunas experiencias que me han hecho cuestionar mis creencias y mi comprensión de los fenómenos paranormales. Hasta de “hablar” con familiares fallecidos y saber, a ciencia cierta, que son ellos por los datos que daba. Sin ningún género de dudas.

12. ¿Qué piensas sobre los escépticos del tema paranormal?

Creo que es saludable tener un escepticismo sano y objetivo, constructivo. Es importante mantener una mente abierta y estar dispuesto a considerar la evidencia que sugiere que algo más allá de lo que entendemos puede estar sucediendo.

13. ¿Cuál es tu investigación paranormal más memorable hasta ahora?

Todos me recuerdan por el “Viandas” o por Bellas Artes pero en todos estos años ha habido muchas más. En el Sanatorio de los Muertos, en Manzanilla, con la Policía, no me atrevería a concretar en unas, son 35 años dedicado a esto, no sabría elegir una aunque en cierta ocasión visité una casa supuestamente embrujada en la que se habían pasado fenómenos extraños y durante mi estancia allí experimenté varios sucesos inexplicables que aún me desconciertan.

14. ¿Crees que la investigación paranormal es una ciencia o un arte?

Creo que la investigación paranormal es una combinación de ciencia y objetividad. Es importante utilizar métodos científicos para registrar y analizar los fenómenos paranormales, pero también es importante tener una sensibilidad para comprender y evaluar la experiencia subjetiva de los testigos.

15. ¿Cómo te aseguras de que tus investigaciones sean objetivas y rigurosas?

Sobre todo al utilizar métodos científicos y estadísticos para registrar y analizar los fenómenos paranormales. También me aseguro de trabajar con un equipo de investigadores y de revisar cuidadosamente la evidencia antes de sacar cualquier conclusión. Hay mucho más que ir a por lo impactante, hay mucho trabajo y muchas visitas a un sitio antes de emitir un informe o publicar un artículo o libro.

16. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere empezar a investigar fenómenos paranormales?

R: Les aconsejaría que se unan a un equipo de investigación paranormal, que se eduquen sobre los métodos científicos y que aprendan a ser críticos y objetivos en su análisis de la evidencia. Pero sobre todo: que lean y comprendan lo que leen.

17. ¿Crees que hay algún peligro en la investigación paranormal?

Sí, creo que hay algunos peligros en la investigación paranormal, como la posibilidad de encontrarse con entidades negativas o de ponerse en situaciones peligrosas en lugares abandonados o peligrosos. Hay que tener siempre mucho cuidado y, sobre todo, dominar la sugestión.

18. ¿Cuál es el mayor mito sobre el tema paranormal que te gustaría desacreditar?

Más que desacreditar es dar muchas explicaciones lógicas y racionales para muchos fenómenos paranormales, también hay casos en los que la evidencia sugiere que algo más allá de lo que entendemos puede estar sucediendo. Dar luz con una explicación convincente.

19. ¿Crees que algún día se descubrirá una explicación científica para los fenómenos paranormales?

Es posible que algún día se descubra una explicación científica para algunos fenómenos paranormales, pero es probable que otros sigan siendo un misterio debido a su naturaleza inexplicable.

20. ¿Cuál es tu próximo proyecto relacionado con el tema paranormal?

Actualmente estoy trabajando en un libro de Historia, pero Historia extraña, que ya está acabada, diferente a lo que he escrito hasta ahora. También quiero hacer algo sobre la investigación paranormal en España con entrevistas a investigadores y que narren sus casos favoritos, un libro muy de mi gusto.

Era la entrevista con Jose Manuel García Bautista que ha publicado “Sevilla Terrorífica” y que, nuevamente, nos deja sorprendido con todo lo que nos descubre.

“Sevilla Terrorífica” disponible en librerías y centro comerciales así como en plataformas