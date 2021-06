Sorpresa OVNI: revelaciones presidenciales en Estados Unidos

El fenómeno OVNI sigue deparando sorpresas y, ahora, llega de la mano del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama quién tras los avistamientos ufológicos confirmados por el Pentágono de objetos voladores relazando maniobras imposibles se comunica un informe de seguridad nacional que ofrecerá una explicación para la presencia de estas aeronaves no identificadas.

Obama comentó, en entrevista, al columnista del New York Times Ezra Klein sobre los objetos voladores no identificados –entre otros temas tocados- detectados por miembros del ejército. Le consultó de cómo la existencia de extraterrestres afectaría su política, Obama dijo, de manera bastante simple: “No lo haría. No cambiaría mi política en absoluto. Porque toda mi política se basa en el hecho de que somos estos pequeños organismos en esta pequeña mancha flotando en el medio del espacio.”

“Cuando atravesábamos tiempos políticos difíciles y trataba de animar a mi personal, les contaba una estadística que me contó John Holdren, mi asesor científico, que decía que hay más estrellas en el universo conocido que hay granos de arena en el planeta Tierra”, continuó explicando Obama.

Obama dijo a Klein que su política se basa en el conocimiento de que las diferencias entre los que viven en la Tierra son “profundas”. “Bueno, a veces les animaba; a veces simplemente ponían los ojos en blanco y decían: ‘Ah, ahí va otra vez’”, explicó Obama. “Pero el punto es, supongo, que mi política siempre se ha basado en la idea de que las diferencias que tenemos en este planeta son reales. Son profundas. Y causan una enorme tragedia además de alegría. Somos solo un grupo de humanos con dudas y confusión. Hacemos lo mejor que podemos. Y lo mejor que podemos hacer es tratarnos mejor porque somos todo lo que tenemos. Espero que el conocimiento de que había extraterrestres solidifique la sensación de la gente de que lo que tenemos en común es un poco más importante.”

El ex presidente dijo que en el momento en que se confirme la existencia de extraterrestres, no tiene ninguna duda de que afectará el clima político y social en la Tierra: “Habrá discusiones inmediatas sobre cómo, bueno, tenemos que gastar mucho más dinero en sistemas de armas para defendernos. Surgirían nuevas religiones. Y quién sabe en qué tipo de argumentos nos meteremos. Somos buenos fabricando argumentos el uno para el otro”, finalizó Obama.

Estas declaración aparecen ene le momento en el que el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados del Departamento de Defensa, formado en agosto para investigar los extraños objetos voladores persiguiendo buques de la Armada de EE.UU. abra la posibilidad de admitir la existencia de los mismos esperando que el Congreso sea informado sobre ese informe, pues son muchos los que consideran que se confirmará la existencia de vida extraterrestre inteligente.

En abril, el Departamento de Defensa confirmó que las imágenes filtradas y ampliamente compartidas de un objeto en forma de pirámide eran reales y fueron tomadas por el personal de la Marina en 2019.

Para los expertos estas declaraciones de Obama no son más que el “preparatorio para la sociedad de ir aceptando a extraterrestres” lo cual, para mí, es demasiado elucubrar y más bien tendrá que ver con el desconocimiento que tenemos al respecto de esta materia.

En otra entrevista en The Late Late Show con James Corden, Obama reconoció que una de las primeras cosas que hizo al asumir el cargo fue preguntar sobre los extraterrestres. “La verdad es que cuando llegué a la oficina, pregunté: ‘¿Hay algún laboratorio en algún lugar donde guardemos los especímenes alienígenas y la nave espacial?’ E hicieron un poco de investigación, y la respuesta es no”, dijo el ex presidente.

“Pero lo que es cierto, y de hecho estoy hablando en serio, es que hay, hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son”, afirmó Obama. “No podemos explicar cómo se movieron, su trayectoria. No tenían un patrón fácilmente explicable.”

El presidente de los Estados Unidos Joe Biden, al ser informado de estas palabras, dijo al corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, Peter Doocy, que: “Le preguntaría de nuevo. Gracias”.

Avistamiento múltiple

El Pentágono se vio atrapado por la grabación de una serie de OVNIs persiguiendo a un buque de guerra frente a la costa de California en 2019, esas nuevas imágenes de radar muestran que el USS Omaha está siendo asediado por fenómenos aéreos no identificados. El documentalista Jeremy Corbell afirma que el video se grabó en el centro de información de combate del barco el 15 de julio de 2019. “Estos son datos electroópticos corroborativos que demuestran una serie significativa de eventos ovni en un área de advertencia frente a San Diego”.

El nuevo video sin clasificar muestra a los operadores de radar del USS Omaha observando hasta 14 ovnis cerca del barco a velocidades de hasta 250 km/h. “Mierda, van rápido», se oye decir a uno de los operadores, antes de agregar: “Oh, se está dando la vuelta” se escucha en el mismo.

Con anterioridad el Pentágono confirmó la existencia de una grabación de 18 segundos que Corbell que filtró de tres ovnis flotando sobre el USS Russell en julio de 2019, calificándolo de auténtico. “Afortunadamente, tenemos imágenes del CIC (centro de información de combate) que fue obtenida por un equipo que fue llamado específicamente para grabar estos eventos anómalos”, indicó Corbell.

Los fenómenos aéreos no identificados se tildaron de “intrusiones extrañas” que involucraron a nueve barcos de la Armada de Estados Unidos en el Océano Pacífico en julio de 2019. “Los objetos son realmente de origen desconocido. Si son drones extranjeros, mostraban habilidades para superar nuestras propias tecnologías, cualquier cosa que sepamos, es decir, y algunos de ellos parecían ser naves transmedias: podían volar en el aire, podían entrar al océano, viajar a través del agua. Tan fácil como viajar por el aire”.

El exjefe del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas del Pentágono, Luis Elizondo, presentó una denuncia oficial ante el inspector general del departamento de defensa alegando actividades maliciosas, mala conducta profesional y otras ofensas en el Pentágono hacia su persona. Dijo que un alto cargo llegó al extremo de amenazar con decirle a la gente que estaba loco, lo que podría poner en peligro su autorización de seguridad. “Respondí diciéndole que puede tomar cualquier acción que crea prudentemente necesaria, pero que yo no tenía ningún impedimento mental ni violé mi juramento de seguridad”, denunció Elizondo, agregando que temía represalias por parte del funcionario.

“Se notificó a varios blogueros de Internet que yo no tenía obligaciones con respecto a AATIP y que AATIP no implicaba el estudio de las UAP”, continuó explicando Elizondo. “Como resultado, los blogueros comenzaron a difundir reportajes, acusándome de ser un farsante.”

“La participación de los líderes era casi inexistente. Incluso cuando aumentaban los informes de UAP a nuestra oficina. Me alarmó la frecuencia y la duración de la actividad de UAP en y alrededor del espacio aéreo controlado de Estados Unidos. Los casos parecían más provocativos y, en un caso, estuvieron a pocos metros de un avión de combate estadounidense”.

120 OVNIs

Desde el Gobierno de Estados Unidos no puede afirmar que los objetos vistos por pilotos de la Armada en vuelos de noviembre de 2004 y marzo de 2015 sean naves extraterrestres aunque no saben definir su origen.

Esa es la conclusión del informe que las agencias de inteligencia de Washington elaboraron meses después de desclasificar tres vídeos en los que se aprecian estos fenómenos, que tras ser filtrados alimentaron durante años las teorías sobre la existencia de vida inteligente en otros planetas.

Muchos de esos 120 incidentes no pertenecen a proyectos militares de pruebas de tecnología o armamento de Estados Unidos clasificados como de alto secreto. El senador ultraconservador Marco Rubio dijo: “No podemos permitir que el estigma de los ovnis nos impida investigar seriamente esto. El informe es un paso hacia ese proceso, pero no será el último”.

El informe del Gobierno de Joe Biden se publicará antes del 25 de junio y se espera que sea sorprendente (aunque luego el margen de sorpresa es corto).

Las información del Pentágono y de los pilotos de la USAF que presenciaron los fenómenos aéreos al oeste de la ciudad californiana de San Diego, sobre las islas de San Clemente, son claras pues hablan de luces que desafiaban las reglas de la física provenientes de un objeto con forma de píldora. Las naves no tenían motores o escapes visibles y fueron registradas a más de 9.000 metros de altura y a una gran velocidad. “Aceleraba como nunca he visto”, dijo David Fravor, uno de los pilotos de la Armada.

The New York Times publica que muchos de esos avistamientos son difíciles de explicar eliminando la posibilidad de que hayan sido producto de objetos como globos sonda o meteorológicos, pues sus trayectorias no respetaban los cambios de velocidad del viento.

No se quiere pensar en una tecnología sorprendente o de experimentos llevados a cabo por potencias como Rusia y China con tecnología supersónica para evadir radares antimisiles que les habría ganado la partida.

Habrá que estar atentos a estos días y comprobar qué información desclasifica el Pentágono en relación a esta rabiosa actualidad del fenómeno OVNI.