‘Terminator’ y ‘El resplandor’ vuelven para un Halloween con pocos sustos

El mítico cineasta Ken Loach retoma con "Sorry we missed you" sus preocupaciones sociales. La cinta, que compitió en las últimas ediciones de San Sebastián y Cannes, presenta a una familia muy unida y precaria que, de la noche a la mañana, decide apostarlo todo e invertir en un negocio que les promete el cielo: repartir pedidos por cuenta propia mediante una aplicación móvil.

En "Love me not", Lluis Miñarro ("Stella cadente") retoma el mito de Herodes a través de su hija Salomé (Ingrid García-Jonsson), famosa por haber servido en bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Sin embargo, en esta ocasión la protagonista no está en Roma, sino en la guerra de Irak y enamorada de un prisionero que no le conviene.