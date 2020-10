Terror en el Casco Antiguo

Es el casco antiguo de Sevilla un lugar donde confluyen historias y leyendas conocidas para el sevillano y el visitante de la ciudad, un entorno en el que se dan la mano algunos de los personajes más notables de la capital hispalenses y algunos de los edificios más emblemáticos que hoy se pueden visitar y que, por esos raros juegos del destino, se dicen que están encantados allá donde la leyenda se hace realidad y surgen los testigos dispuestos a narrar sus aterradoras experiencias en primera persona.

Si bajamos al centro de la ciudad por la calle Calatrava, junto al frescor que proporciona el Guadalquivir, llegaremos, con prontitud a uno de los espacios más renovados y apreciados por el sevillano, se trata de la Alameda de Hércules, antes de llegar a ella nos debe llamar la atención la vieja iglesia de dicha calle y un vetusto, rancio, edificio que hoy se ha transformado en una de las oficinas del distrito en la calle Crédito. Es en él donde nos vamos a detener para narrar una historia “oficialmente imposible”.

Las oficinas del distrito, objeto de nuestra investigación, están casi aledañas al actual Teatro Municipal Alameda que está ubicado en un edificio rehabilitado a mediados de los 80 por el Ayuntamiento de Sevilla. Tal y como recoge, textualmente, “Patrimonio Industrial de Sevilla”, la nave, antiguos talleres de la Fundición Maraver, en origen, el edificio fue encargado por Ricardo García Maraver y que funda una empresa especializada en fundición de hierro, maquinaria y construcciones metálicas.

Otra singularidad del magno edifico fue que estaba integrado en el conjunto conventual de San Clemente hasta el año 1855 que con motivo de la desamortización dejó de funcionar como tal reconvirtiendo su uso para albergar las caballerizas de la Policía Armada, ello perduró hasta que se acomete una rehabilitación de las instalaciones en la década de los 80 del pasado siglo XX transformándose en un acogedor y participativo Teatro.

Tal y como se recoge en la Historia del céntrico barrio sevillano, “los antiguos Talleres de Fundición R. Maraver en la Calle Calatrava a Tomillo y Reposo fueron edificados en el primer tercio del nuestro siglo fueron objeto de importantes reformas entre los años 1988, 1992 y 1996 al objeto de convertir este espacio industrial en Teatro Municipal”. El edificio está formado por cuatro naves que se alineaban en la calle Calatrava y que ya han desaparecido. La antigua fundición estaba ubicada en la zona que ocupaban las empresas que en Sevilla se dedicaban al sector metalúrgico a finales del siglo XIX y que tenía un enlace hasta con el trazado ferroviario.

Es la Historia de este edificio al que ahora hemos de sumar los extraños incidentes que en él se han producido y que no dejan de llamar la atención a aquellos que investigan lo paranormal, máxime cuando se trata de un edificio oficial.

Es un profesor de talleres ocupacionales y persona versada en el mundo del misterio en la ciudad el que recaba, de primera mano informaciones de experiencias en el interior del edificio, experiencias sufridas por alumnos y por él mismo en el interior de las instalaciones. Nuestro testigo se llama Jesús Conejero y comentaba sobre los sucesos vividos en el interior del edificio: “Hace poco tiempo me hacen referencia a la presencia de algo anómalo en este edificio. De no ser porque la persona que me lo cuenta es de mi absoluta confianza no me lo hubiese creído. Todo comienza cuando en una de mis visitas a las oficinas del distrito al que acudía como Monitor del primer taller de Parapsicología que se impartía en Sevilla en los talleres socioculturales, para comunicar una incidencia ajena a este tema. Esta persona se refiere unos sucesos de los cuales ha sido testigo y que a su vez le fueron referido por otra persona que trabajaba hace unos años en este mismo edificio. Lo escuché en silencio y

con incredulidad. Cuando me dio la sensación de que la cosa era en serio, ya no tuve duda de que mi conocido no sufría de ninguna alucinación. En las tardes, cuando las oficinas permanecían en silencio, comenzaban a sentirse movimientos extraños, como abrir y cerrar escritorios, toser, caminar de un lado al otro en la planta de arriba que, en teoría, se encuentran vacías”.

Jesús Conejero proseguía sobre los sucesos que le han relatado trabajadores y alumnos del centro: “Mi interlocutor me decía que ese otro operario -era una persona entera y acostumbrado a la soledad de los edificios, ya que había tenido que estar más de una vez solo en dependencias municipales que estaban en apartados edificios lóbregos y solitarios- le refirió que a él le sucedía lo mismo y que éste creyó al principio que se trataba de una persona y se preparó para recibir la visita de aquella inesperada cita. Luego, de ver que nadie penetraba en su oficina salió al pasillo y al no observar a nadie, se desplazó hasta la escalera y no detectando presencia alguna, pensó que podría ser un fantasma. Y recordó que algo similar le había ocurrido cuando prestaba sus servicios en otro edificio. El caso se volvió rutinario y terrorífico, tanto que sin explicar las verdaderas causas, solicitó su traslado a otras dependencias”.

Cabe destacar que en ellas se encuentran también las oficinas de la Policía Local y que su personal está en estas instalaciones las 24 horas del día. Nuestro testigo además añadía: “Este trabajador me refiere además que es normal incluso el escucharse como se pone en marcha el ascensor y que no se produce ninguna visita. Él está muy seguro ya que cuenta con la presencia de los policías locales en el edificio y no había referido nada hasta entonces”.

La situación adquiere además un tinte de oficialidad cuando Jesús Conejero lo pone en conocimiento de la dirección: “Yo lo he puesto en conocimiento de la Directora del distrito y le he solicitado nos permita realizar una investigación, estando actualmente a le espera de su contestación, que me imagina que estará siendo analizada por las personas correspondientes”.