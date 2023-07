Terrorífica experiencia a través de la ouija

Esta es una investigación que realicé con mi compañero Jesús García. En este caso nos desplazamos hasta la capital gaditana atraídos por una serie de fenómenos extraños que ocurrieron tras el intento de establecer contacto con una entidad ya descarnada, usando la tabla ouija.

Algo que es más habitual de lo que pensamos, y que por supuesto, en la mayoría de las ocasiones termina por generar una serie de hechos que pueden resultar incluso peligrosos para quienes practican esa sesión de transcomunicación, no porque dicha entidad vaya a coger el primer cuchillo afilado de la cocina y empiece a asestar puñaladas contra todo lo que viva, sino porque la psique humana es, a veces, el peor arma suicida que pueda atentar contra la integridad de una persona.

Queda y quedará claro, por tanto, que las recomendaciones sobre el uso de este tipo de experimentos son las que hemos mencionado hasta la saciedad. Y por supuesto, ni que decir tiene que el hecho de introducir nosotros ciertas variantes durante las sesiones que practicamos no lo hacemos de manera gratuita o improvisada.

Para hacerlo así, contamos con muchas décadas de estudios de sesiones espiritistas, además del control en todo momento de los fenómenos que puedan llegar a ocurrir, realizando las acciones precisas para que todo lo que pueda descontrolarse no ocurra, y la sesión llegue a buen puerto, aunque éste no sea el éxito en el resultado del experimento planteado al inicio.

El caso comienza como es habitual tras el contacto de un joven que en compañía de otros tantos, se atrevieron a hacer algo que, por otra parte y como hemos mencionado es más habitual de lo que pensamos: contactar por última vez con un familiar fallecido, en la creencia que su parte espiritual no se pierde en el momento de la muerte, quedando en algún lugar o dimensión a la cual se cree que se puede acceder mediante el uso de la tabla ouija.

El relato de estos jóvenes comienza así: «Hace cuestión de unos meses murió mi abuelo, nosotros siempre tuvimos una relación muy especial con él y, por eso, quisimos despedirnos todos los nietos. Nos juntamos los seis y decidimos hacer una ouija, por la noche, en su casa. Teníamos las llaves y nadie se iba a enterar, además que el piso está intacto, tal y como él lo dejó« decía el testigo.

Hasta ese momento parecían tener claro el objetivo, y más o menos contaban con la entereza de saber el resultado que buscaban, algo que es fundamental como detalles iníciales para realizar este tipo de transcomunicación. Y aunque todo esto no es suficiente, lo interesante es que no nos encontramos con el típico caso de “jugar” a ver qué pasa con una tabla, improvisada o comprada, para ver quién se manifiesta y pasar así un ratito de miedo a lo “cuentos desde la cripta”.

Por tanto, el caso partía de una situación interesante ya que coincidía con la mayoría de motivaciones que nos mueven cuando nosotros realizamos esos mismos experimentos, aunque en este caso el objetivo es más emotivo que el nuestro.

Identificación y miedo

Continuando con nuestras indagaciones sobre los detalles del caso, nos interesamos precisamente por la figura en vida de quien pretendía ser quien respondiera a las preguntas y cuestiones de estos jóvenes: el abuelo de ellos.

La descripción que nos hizo nuestro testigo sobre su familiar, resumidamente, también contenía detalles emocionales interesantes: «mi abuelo vivía sólo, mi abuela murió hace ya unos años, desde entonces se apagó la chispa que tenía. Le gustaba reírse y los carnavales le encantaban, los vivía de una forma especial, pero desde la muerte de la abuela ya no fue el mismo, perdió esa ilusión y decía, muchas veces, que «lo mejor que puede hacer Dios es recogerme y llevarme con tu abuela». A mí me daba mucha cosa escucharlo hablar así. Se notaba esa desilusión que tenía el pobre

De ello pudimos deducir que seguramente nos encontraríamos con un ambiente muy cargado por la impronta emocional no sólo de los jóvenes que se personaron para contactar con su abuelo, sino de éste durante mucho tiempo antes de su fallecimiento. A todo ello le podríamos añadir una carga más: la de su mujer (a la sazón abuela de los testigos), la cual tenía muy presente en su vida el ya fallecido propietario de la vivienda. Es un detalles que nos interesa, ya que podría añadir un elemento más durante los fenómenos que podrían registrarse, y que sin saberlo quizá podríamos errar en la interpretación de los mismos, ya que muchos encierran detalles y símbolos que nos pueden hablar de la posible entidad que está detrás de los hechos que se observan y/o captan.

Volviendo a los detalles del caso, estos jóvenes se desplazaron al barrio de la Viña, con una tabla improvisada, con la férrea idea de conseguir contactar con el espíritu de su abuelo, amparados en la escueta seguridad de que si era él quien se iba a manifestar, nada malo les podría ocurrir.

El relato sobre los primeros hechos extraños continuaba en boca del nervioso testigo: La cosa es que llegamos allí sobre las diez y media, en el piso de abajo no hay nadie. Sacamos el tablero y nos pusimos a hacer la ouija. Lo invocamos directamente a él, le dijimos que queríamos hablar con él, que éramos sus nietos y que nos queríamos despedir. Aquello no se movía.

Detalles importantes

Este, aunque parezca lo contrario, es un detalle que nos hace pensar en la veracidad de las declaraciones. Y es que una ouija improvisada, realizada por primera vez, además con personas sin experiencia previa en este tipo de sistemas de trasnscomunicación, lo normal es que no haya ningún tipo de movimiento del máster en el inicio. Por tanto seguíamos el relato con especial interés, ya que había algunas preguntas que nos aparecían en nuestra mente, animadas por la más que posible veracidad de esas declaraciones, aunque el análisis en este momento era sólo inicial. Tan sólo unos segundos después, el relato volvió a ganar en interés tras un detalle que nos llamó muchísimo la atención: Pero fue cuando Miguel dijo: «¿Abuelo estás con la abuela?», cuando el máster se movió al sí y comenzó a ir con más rapidez» explicaba.

Si lo que nos decía el testigo era cierto, ¿qué hecho había ocurrido en ese momento para que se desencadenase tal respuesta? Los acontecimiento seguían un guión casi preciso, cercano al que normalmente estamos acostumbrados a vivir, y a que nos relaten quienes realmente han observado con mucho temor fenómenos extraños al realizar este tipo de proceso de contacto.

Entonces nos interesamos especialmente por conocer más detalles de ese momento. Ya habría tiempo de hablar sobre lo que pudo ocurrir momentos después de terminar esa sesión de ouija. Sobre ese curioso instante y los posteriores a ese movimiento por sorpresa del máster, el testigo nos aclara de manera más precisa: «Hubo nervios y mi otro primo, Juan, dijo: «¿Puedes dar una señal qué estás aquí?» Y comenzamos a oler a tabaco negro, el que él fumaba y una tos ronca desde la habitación, en ese momento nos miramos todos como diciendo que el abuelo estaba allí y nos dio miedo. Entonces se preguntó si era él el que estaba con nosotros y la ouija dijo que «Si». En ese momento ya había muchos nervios, mucho miedo y decidimos dejarlo.

Todos esos fenómenos nos llamaban poderosamente la atención, ya que se supone ocurrieron en un lapso de tiempo muy reducido. Aún así, hechos similares ya habían ocurrido con anterioridad en otras sesiones que habíamos realizado, aunque no tan claros como los que nos decía el testigo. Sin embargo, no había detalles que nos hicieran desconfiar en ese momento de lo que nos estaba contando, sobre todo porque hasta ese momento el relato contenía información interesante, además de datos precisos sobre lo que le había ocurrido. Pero el testigo continuó aumentando la cantidad de detalles que pudo observar desde ese momento.

Entonces pedimos que nos siguiera contando lo que ocurrió hasta el final de esa sesión, y nos comentó: cerramos la sesión, y entonces la temperatura bajó mucho en el salón y se abrió sola la puerta de la habitación del abuelo. En ese momento salimos corriendo de allí, apagué la luz a la carrera y cerramos la puerta con las dos llaves, nos dio pánico y, desde entonces no hemos vuelto a ir» concluía.

Todo parecía seguir el guión normalizado de las sesiones que hemos tenido la oportunidad de investigar, en las que por sorpresa han ocurrido hechos muy similares. De todos modos, el final de la misma fue el más normal, teniendo en cuenta los detalles iníciales y los acontecimientos que ocurrieron durante dicha sesión. Lo preceptivo era realizar una investigación en el lugar de los hechos, ya que una reconstrucción de la sesión ouija sería muy difícil, porque los testigos no se iban a someter a los mismos hechos que desataron desde ese momento un temor inimaginable en esos chicos.

También se nos vino a la cabeza una posible broma, ya que los detalles de la tos y el humo del tabaco eran demasiado claros. Hemos observado hechos similares en investigaciones realizadas por nosotros, e incluso casos en los que hemos investigado precisamente ese tipo de olores fuertes y marcados. Pero todos los detalles eran tan precisos, y entraban tanto en el guión de fenómenos poltergeist famosos, que nos parecía difícil tener ante nosotros un caso con detalles tan buenos.

En ese momento nos planteamos realizar varios experimentos en el lugar de los hechos. Aprovechamos el instante en el que el testigo nos pedía que le aclarásemos lo que sabíamos de todo lo que le había ocurrido para pedir permiso y realizar así un análisis más preciso tanto del lugar, como de esos posibles fenómenos que ocurrieron, en la esperanza de poder reproducir el detalle que desencadenó los mismos.

En cuanto a las respuestas que le dimos al joven, tratamos que fueran lo más precisas posibles, pero sin llegar a producir un estado de miedo superior al que ya llevaban. Y es que hay muchos “investigadores” que para ganarse la medallita frente a personas que les relatan hechos extraños con la esperanza de conseguir respuestas, siembran más miedo del que en realidad desprenden este tipo de hechos. Son algo así como “relatacuentos”, los cuales parecen alimentar su ego cuanto más asustado está quien le pide ayuda, para legar un momento en el que ya se hartan del momento, y abandonan así a la temerosa persona, desconcertada e intentando saber porqué aquello le pasa a ella y no a otro.

De esos nos encontramos a muchos desgraciadamente. Nuestra labor en estos casos es mucho más difícil. Pero volvamos al caso que nos ocupa.

Tuvimos que realizar un guión rápido, crear un procedimiento lo más preciso posible para intentar conocer con detalle todo lo que posiblemente encerraba aquella vivienda, y por supuesto que quedasen registrados esos posibles acontecimientos. El testigo nos dio permiso para poder realizar dicha investigación, pero nos pidió de manera encarecida que tomáramos el control de lo que pudiera ocurrir. Eso no pudimos prometerlo ya que no tenemos ninguna forma de hacer que los fenómenos paranormales se modulen a nuestro antojo. Aunque si le prometimos que mientras estuviéramos allí con él, le daríamos respuesta a todo lo que ocurriera, con la tranquilidad que da saber que no es la primera investigación de ese tipo que realizamos... y aún estamos vivos.

Llegamos al piso en cuestión, y mientras entrábamos nos aseguramos de que uno de los detalles que nos contó el testigo era real: en el piso de abajo no había nadie, y la disposición de los mismos hacía coincidir en “modo espejo” el reparto arquitectónico de las estancias. Algo que aunque parezca irrelevante, tiene mucho interés en una investigación de fenómenos extraños, sobre todo cuando éstos se relacionan con sonidos o vibraciones “extrañas”.

Investigación

Nada más entrar por las puertas, vimos que el estado de soledad era real. Otro detalle que nos llamó la atención es que el circuito eléctrico estaba deshabilitado. Aún así, y una vez que había electricidad en la vivienda al accionar el interruptor principal, nos aseguramos también que no existía ningún elemento que pudiera sufrir un cortocircuito, y que durante ese momento en el que los cables se calientan, pudiera estar quemando algo que pudiera sugerir ese “olor a tabaco” que manifestaban los testigos. Si, somos muy meticulosos, pero hemos de asegurarnos que todos lo que ocurre está fuera de cualquier explicación lógica.

Posteriormente le pedimos que nos indicase tanto el lugar donde estaban realizando la sesión, como la puerta que se supone se abrió y era la de la habitación de su abuelo. Comprobamos que dicha puerta funcionaba con normalidad (manilla y pestillo en estado útil, sin averías, y bisagras también con buen funcionamiento), y que no había ningún elemento que hubiera podido caerse y golpear la puerta con el posterior resultado de su apertura. En la habitación no había nada, ni un sólo mueble, ningún elemento que pudiera ser el responsable de aquella curiosa apertura.

Examinamos el baño. Si, el baño, no es extraño. Hay muchos fenómenos de olores y ruidos que se explican de manera fácil por el funcionamiento o estado de mantenimiento del baño de una vivienda. En aquel caso, no había nada que nos llamase la atención. Todo funcionaba con normalidad, y en el caso de los olores eran los normales en un piso deshabitado desde hacía algún tiempo. La siguiente estancia en revisar fue la cocina, y tampoco nos ofreció ningún detalle que levantara nuestras sospechas. Así que una vez hechas las primeras comprobaciones, marcamos ciertos puntos en la vivienda que nos parecían sospechosos, aunque hasta ese momento no observáramos nada que nos hiciera pensar en la posible explicación a los fenómenos extraños que nos habían relatado.

Desde ese momento, establecimos una primera sesión de experimentos, en los cuales comenzaríamos por el registro de datos: temperatura y humedad con periodicidad constante, medición de campimetría cercana y sobre todo las pruebas psicofónicas. Para ello alternamos las sesiones con grabadoras, y en las que usamos la Spirit Radio como medio de transcomunicación. En las primeras 4 sesiones de 3 minutos cada una no obtuvimos resultados, y muchos menos en el total de las realizadas con grabadora sólo.

No conseguimos algunos resultados destacables, los cuales nos hizo parar y plantearnos introducir una variación: ¿y si realizábamos una sesión de ouija en aquel lugar, similar a la que produjo esos fenómenos que relataba nuestro testigo?

Cuando comentamos la idea con nuestro testigo, en un principio notamos cierto rechazo a realizarla, aunque no obtuvimos una respuesta negativa desde el inicio. Conforme le comentábamos la manera en la que realizaríamos dicha sesión, parece que se iba convenciendo un poco más. No es que seamos sádicos, sólo que en ciertas ocasiones necesitamos reproducir de la manera más precisa posible los detalles que desencadenaron algunos fenómenos paranormales.

Entonces bajamos por la tabla que teníamos en el coche, y subimos para prepararlo todo. Intentamos pedir que nos indicase de la manera más exacta posible las preguntas que realizaron en esa sesión, e intentamos elaborar un guión lo más aproximado posible.

Comenzamos la sesión de ouija, de la misma manera que lo hicieron los jóvenes. Continuamos con el desarrollo de la misma, hasta llegar a la pregunta que desencadenó todo... pero no ocurrió nada.

Volvimos a realizar la misma pregunta, pasaron los segundos, y nada. El testigo nos comentaba contrariado que todo lo que había dicho era verdad, que había ocurrido tal y como nos había relatado, pero no entendía por qué en ese momento no ocurrió nada. Le tranquilizamos diciendo que no desconfiamos de sus declaraciones, pero que en ocasiones ocurre como cuando llevamos nuestro coche al taller: de manera súbita parece que todas las averías se solucionan.

Pero ocurrió lo que menos nos esperábamos. Un silencio tenso se hizo de inmediato cuando oímos un golpe similar al que se da en una puerta. Los primeros segundos fue de análisis mental de lo ocurrido, donde nuestro cerebro iba a una escalofriante velocidad tratando de asimilar y buscar respuesta lógica a lo ocurrido. Antes de que pudiéramos preguntarnos si habíamos oído lo que era evidente por nuestro estado, nuestras caras y ese silencio atronador, pudimos “oler” el tabaco negro. No era un olor demasiado evidente, pero si destacable ya que antes no lo habíamos apreciado. Entones se dio una circunstancia curiosa: había que ir hacia los lugares marcados como sospechosos. Uno de ellos estaba en la puerta de la cocina, que daba al recibidor. Pero otro de ellos estaba al final del pasillo donde estaban las habitaciones, en un lateral que daba al baño... y había que pasar frente a la puerta de la habitación del abuelo. Si, fuimos. Y ocurrió otro hecho el cual no nos atrevemos a dar como seguro al 100% ya que todo lo que se estaba desencadenando desde ese momento tenía demasiada carga emocional (por ser finos): creemos fervientemente que el tirador de la puerta se movió un poco mientras examinábamos ese otro punto sospechoso del piso.

Entonces se hizo necesario hacer una sesión más de captación psicofónica, y eso hicimos en el salón, lugar donde realizamos la sesión de ouija.

En aquella ocasión, la sesión se extendió algo más de 15 min por el interés de los acontecimiento vividos, y porque empezamos a obtener resultados que si eran destacables porque parecían responder con suma precisión a nuestras preguntas.

Son experiencias que se tienen cuando se hacen algunas sesiones de ouija -no todas- y que puede tener consecuencias como la narrada a este grupo de chicos -de ya una edad- en el barrio de la Viña con la invocación a su recién fallecido abuelo. La moraleja de todo esto es que hay prácticas que no deberían hacerse si no se sabe las consecuencias que pueden traer aparejadas y el impacto emocional/psicológico que provocan.