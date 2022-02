Testimonio paranormal en el hospital Vigil de Quiñones: «Se aparecía un médico y una monja»

Uno de esos lugares es el hospital militar de Sevilla, el Vigil de Quiñones, rehabilitado por la Junta de Andalucía a fin de poder atender allí a pacientes con diferentes patologías tras la saturación hospitalaria originada por el Covid. Pero lo que quiero contarles sucedió tiempo atrás y tenemos en nuestra testigo, Carmen, a esa «albacea» de la información tan necesaria como sorprendente.

Me encontraba con un amigo militar, comandante, cuando Carmen me reconoció, con la alegría de ese momento me dijo: «En mi casa te leemos y te escuchamos, nos gustan mucho estos temas y, además, yo viví una serie de fenómenos en el Hospital Militar que no los quiero ni recordar», alentada se atrevió a narrarme sus experiencias.