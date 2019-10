The Beatles vuelven al número 1 en España

Casi medio siglo después de su disolución y cincuenta años después del lanzamiento de ‘Abbey Road’, The Beatles han alcanzado este martes el número 1 en ventas en España con la reedición del que fuera su último álbum de estudio.

La clasificación oficial correspondiente a la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2019 que elabora Promusicae otorga a los ‘Fab Four’ esta posición, algo que no sucedía en este país desde la edición en noviembre del año 2000 del recopilatorio "1".

En el resto del ‘top 10’ cabe destacar tres entradas más: la de ‘Un secreto a voces’ de La Pegatina al quinto lugar, ‘Los Nikis contraatacan’ al séptimo y ‘Talismán’ de Blake al noveno.

Entre medias, el recopilatorio ‘Sabina 70’ repite la medalla de plata y ‘Salto al color’ de Amaral sube posiciones y se hace con la de bronce. Les siguen ‘Abrazos’ de El Arrebato (cuarto) y ‘Pero no pasa nada’ de Amaia (que cae del uno al sexto puesto). ‘Emociones’ de Martina D'Antiochia es octavo y ‘El mal querer’ de Rosalía se aferra al número 10.

Por su parte, La Bien Querida obtiene su mejor entrada en esa lista, al llegar al número 12 con ‘Brujería’. Suya es asimismo la incorporación más fuerte a la lista de los discos más reproducidos en "streaming", directa al 23.

Allí, ‘Hollywood's Bleeding’ de Post Malone escala del segundo lugar al primero y se sitúa por delante de ‘Nuclear’ de Leiva y ‘Oasis’, el álbum conjunto de J Balvin y Bad Bunny.

Por este orden, completan las posiciones de honor ‘When We Fall Asleep, Where Do We Go’ de Billie Eilish, ‘Pero no pasa nada’ de Amaia (que cae también aquí desde el número 1), ‘Spolier’ de Aitana, ‘Balas perdidas’ de Morat, ‘11:11’ de Maluma, ‘El mal querer’ de Rosalía y ‘X 100PRE’ de Bad Bunny.

The Beatles ni siquiera aparecen, sin embargo, en esta clasificación que premia más las novedades y tendencias actuales que el ánimo coleccionista.

En cuanto a los sencillos, ‘China’ del conglomerado de artistas encabezado por Anuel AA y Daddy Yankee llega finalmente a la posición máxima y toma el relevo a ‘Yo x Ti, Tú x Mi’ de Rosalía y Ozuna, ahora número 2. El tercer lugar es para ‘Adicto’, de Tainy, en compañía de Anuel AA y Ozuna.