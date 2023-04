¿Tiene efectos curativos la saliva de las mascotas?

Siempre hay una reserva, sobre todo de padres, cuando un pero se acerca y chupa a un niño. Normalmente se argumenta que tiene bacterias y razón no les falta.

Pero lo cierto es que la saliva de las mascotas tienen su riesgo pues puede tener la presencia de una bacteria que se denomina «Capnocytophaga canimorsus». Esta bacteria es peligrosa y se han registrado casos en los que las personas han enfermado al contraerla. El profesor Geneviève Héry-Arnaud, del laboratorio de Bacteriología-Virología de Brest indicaba que «en el 60% de los casos, la bacteria se transmitió después de un mordisco. En otros casos, después de lamer una herida».

Mito y realidad

Obviamente no todas las mascotas tienen esta bacteria que es más usual en cánidos que en felinos, sobre todo porque estos últimos salivan menos. En cualquier caso se trata de una bacteria que se trata con antibióticos y afecta a personas que tienen el sistema inmune débil.

Se debe intentar evitar que la mascota lama zonas más sensibles como boca o heridas, y no por ello se quiere decir que se le quiera menos o que se le dedique menos atenciones, todo lo contrario.

También es cierto que en la boca y saliva de los seres humanos también hay bacterias, ¿qué quiere decir esto? Pues que la boca de una persona tampoco es que esté libre de peligros. Pero la leyenda, en mayor medida respecto a los peeros -más que a los gatos-, dice que tiene propiedades antisépticas. La realidad es que tiene bacterias y es un ecosistema bacteriano diferente, los expertos en este tema, indican que: «Es cierto que perros y humanos tenemos más o menos la misma cantidad de microorganismos en la boca y que, por supuesto, no todos son causantes de enfermedades. Pero aquí lo importante no es el número. La principal diferencia entre un microbioma y otro está en el tipo de organismos que lo conforman y en cómo dichos organismos atacan el sistema inmunológico de cada especie. Ahí está la clave para decidir si debemos o no dejar que nuestro perro nos lama».

Estudios científicos al respecto indican que «la mayoría de las bacterias presentes en la boca de un perro no son zoonóticas. Lo que quiere decir que, en términos generales, con ellos no intercambiamos enfermedades a través de la saliva. Sin embargo, hay excepciones importantes, como la salmonella, por ejemplo. Además, el hecho de que la mayoría de las bacterias presentes en la boca del perro no nos afecten negativamente no quiere decir que no haya otros microorganismos que sí lo hagan. Por esta razón, se recomienda evitar siempre los lametazos en la boca y en cualquier herida, por pequeña que sea. En el caso de que ocurra, es importante lavar y desinfectar la zona lo antes posible».

La leyenda de «la boca de un perro está más limpia que la de un humano» pertenece a un sistema de creencias erróneo, es diferente. La saliva de los cánidos no es antiséptica, ellos lamen sus heridas para tenerlas limpia y cuando ven una herida en un humano tratan de hacer lo mismo por el amor que les tienen sin entender de esas bacterias. «La realidad es que en la boca del perro podemos encontrar una amplia gama de microorganismos potencialmente infecciosos que pueden hacer mucho más daño que beneficio» y es la razón por la que se les pone un collar isabelino cuando se les hace una operación, para tratar de evitar que se laman y puedan afectar a sus heridas.

El caso de los gatos

Sobre esto mismo, en referencia a los gatos, desde la clínica especializada «Petirrojo» se indica que es un grave error creer que la saliva de la mascota es antiséptica «la saliva tiene la ventaja de ocultar el olor de la sangre para evitar atraer a otros depredadores y a retirar suciedad pero la saliva no es antiséptica. De hecho, todo lo contrario, se estima que los jugos salivares pueden ser portadores de hasta 100 billones de bacterias que favorecen la aparición de infecciones».

Una vez aclarado todo ello y eliminado ese mito se puede seguir sintiendo el más profundo amor por nuestra mascota cuando intenta -sólo intenta- lamerte una herida sabiendo de sus buenas intenciones.