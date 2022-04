¿Tiene la Sábana Santa 2000 años de antigüedad?

De esta forma han sido investigadores del Instituto de Cristalografía del Consejo nacional de Investigación de Italia, en Bari, los que han utilizado, sobre un hilo de la Síndone, un método de dispersión de «rayos X de gran angular» de cara a poder determinar el envejecimiento de la celulosa de forma natural del lienzo.

La investigación realizada -muy divulgada en medios afines al Vaticano- es compatible con la conjetura que su «edad» real sería más de los siete siglos de la que nos indica la prueba del C-14 que se le hizo en la década de los 80 del pasado siglo XX y que tampoco estuvo exento de polémica siendo foco de discusión entre partidarios y detractores de la misma.

Según este informe la Sábana Santa tendría en torno a los 2000 años, así lo indica el científico Liberato De Caro, del Instituto de Cristalografía del Consejo Nacional de Investigación de Italia en una entrevista concedida para la revista National Catholic Register.

No obstante el estudio es polémico pues desde los centros de estudios de la Síndone, como podría ser el CIS (Centro Italiano de Sindonología) o el CES (Centro Español de Sindonología) niegan este estudio al no tener constancia del mismo o de la cadena de custodia o no ser informados de la prueba realizada. Desde fuentes del estudio indican que «no tienen por qué informar de ello salvo al Vaticano, no es competencia de nadie más que de ellos» y que hace que sea un estudio que genere controversia. No obstante en todo lo que es la Sábana Santa hay que ser muy cauto y se debe procurar tomar estas informaciones de forma objetiva. Por ello me permito reproducir, textualmente, la entrevista que NCR hace a De Caro sobre este estudio.