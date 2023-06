¿Tienen los Estados Unidos OVNIs de origen extraterrestre?

Los servicios de inteligencia de todo el mundo, incluyendo la NASA, están tratando de resolver este misterio y descubrir si hay vida más allá de nuestro planeta y cómo podrían ser los extraterrestres.

Muchas personas han informado de experiencias paranormales con objetos voladores, lo que ha aumentado el interés en este tema. Recientemente, David Grusch, un ex oficial de Inteligencia de Estados Unidos, afirmó que el gobierno de los Estados Unidos posee partes de naves espaciales que no son de origen humano y entregó esta información clasificada al Congreso y al inspector general de la Comunidad de Inteligencia. Este testimonio ha generado mucho interés y atención.

David Grusch, de 36 años, es un veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA). Entre los años 2019 a 2021 trabajó en la oficina de reconocimiento en el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI, un acrónimo que desde 2022 sustituye a OVNI).

La declaración de Grusch ha generado una gran cantidad de especulación e interés público. Si bien no es la primera vez que se ha afirmado que el gobierno de los Estados Unidos posee evidencia de vida extraterrestre, el hecho de que un ex oficial de Inteligencia haya entregado información clasificada al Congreso y al inspector general de la Comunidad de Inteligencia ha aumentado la credibilidad de estas afirmaciones.

Grusch aseguraba que las autoridades el país norteamericano cuentan con partes “intactas y parcialmente intactas” de naves espaciales de origen no es humano. En unas declaraciones a The Debrief, indicaba que entregó al Congreso y al inspector general de la Comunidad de Inteligencia esta información clasificada. Si bien fue respaldada por el segundo organismo, desde el Gobierno sufrió represalias por parte de algunos funcionarios.

Según Grusch esta información está siendo retenida de forma ilegal en el Congreso pues se “apuntan a que no estamos solos. No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas”. Además, se añade, que fragmentos de vehículos “de origen exótico (inteligencia no humana, extraterrestre o de otro origen), según las morfologías del vehículo, las pruebas de ciencia de materiales y la posesión de disposiciones atómicas y firmas radiológicas únicas”.

El relato de Grusch ha sido reafirmado por otros ex agentes de inteligencia, como Jonathan Grey que confirmó la existencia de “materiales exóticos”. Habría programas ‘encubiertos’ con los que se busca la detección y recuperación de vehículos de origen no humano.

The Debrief se pusieron en contacto con otros expertos en inteligencia como Christopher Mellon, que Subsecretario Adjunto de Defensa para Inteligencia, asegura que “varios funcionarios actuales y anteriores bien ubicados han compartido conmigo información detallada sobre este presunto programa, que incluye información sobre la historia, los documentos del Gobierno y el lugar donde supuestamente se abandonó y recuperó una nave.

El Pentágono, hace dos años, publicó un informe en el que se recogían hasta 144 avistamientos de OVNIs. Jonathan Grey, oficial de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos del Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial (NASIC) explicaba: “El fenómeno de la inteligencia no humana es real. No estamos solos. Las recuperaciones de este tipo no se limitan a los Estados Unidos. Este es un fenómeno global y, sin embargo, una solución global sigue eludiéndonos”.

Grusch indicaba que informó al Congreso de la existencia de una “Guerra Fría públicamente desconocida durante décadas por el material físico recuperado y explotado. Una competición a lo largo de los años para identificar accidentes de OVNIS y recuperar el material para su explotación con el fin de obtener ventajas asimétricas de defensa nacional”.

Nick Pope, que estuvo investigando los OVNIS, en los años 90, para el Ministerio de Defensa británico, decía al respecto: “Una cosa es tener historias en los blogs de conspiración, pero esto lo lleva al siguiente nivel, con información privilegiada genuina. Cuando estas personas presentan estas denuncias formales, lo hacen en el entendimiento de que si han hecho una declaración falsa a sabiendas, están sujetas a una multa considerable e incluso la prisión”.