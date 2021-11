Top Secret: Humanoides en Sevilla

Luis cambió de marcha, a una más corta, más lenta... Luis manifestó: “parecía un hombre que estaba desnudo allí en medio, tenía la cabeza ahuevada y sus brazos eran muy largo, eso me llamó la atención”.

¿Qué fue aquel extraño personaje que apareció en Gerena un 20 de Noviembre de 1975? No se supo jamás pero algo muy extraño y sin explicación visitó esta localidad la noche de la muerte de Franco.

Al descorrer la cortina se llevó una impactante sorpresa: un humanoide antropomorfo flotando en el aire en el que destacaba su cabeza desproporcionada, vestía un traje muy ajustado y no pudo verle con claridad la cara... Era como una extraña sombra que flotaba en la noche...

Los jóvenes salieron corriendo en busca de cuchillos y machetes pero al regresar aquel ser ya no estaba... Únicamente había un olor a azufre y una elevada temperatura en la zona.

Hacía calor y llegaron sobre la una de la mañana. Se estaban instalando cuando uno de aquellos jóvenes comento que en aquel lugar, hacía unos meses, se había observado un OVNI muy luminoso. El resto de los chicos no le prestó demasiada importancia al caso.

Viajamos en el tiempo para ubicarnos en un 21 de Marzo de 1974 en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, sobre las 2:30 h. el chófer del presidente de la Diputación de Cádiz –Cristóbal Muñoz- conducía camino de dicha localidad, pero algo iba a ocurrir que cambiaría su vida...

“En un momento del viaje vi a una sombra alta de alguien que permanecía en pie junto al arcén. Pensé que había ocurrido algo, aunque no divisé vehículo alguno junto a aquel ser. Me decidí a parar y a intentar prestar ayuda al transeúnte, pero algo me dijo que allí había “gato encerrado”.

Aquella persona seguía inmóvil, y lógico es que al verme hubiera hecho alguna señal o me hubieses hablado..., pero no se movió y permaneció en completo silencio”, recordaba Cristóbal Muñoz.

Proseguía su histórico testimonio: “De pronto surgió de la cabeza y de la cara de aquel hombre una luz poderosísima, tremendamente intensa: una luminaria blanca que lo inundaba de claridad todo el contorno mientras aquel tipo continuaba en posesión de “firmes”, con los brazos pegados al cuerpo. Salí espantado, aterrorizado, sin saber con quién estaba yo en aquel camino solitario. Me metí en el automóvil, pero incluso desde su interior seguía viendo el foco de luz que iluminaba parte de la carretera. No aguanté más, metí la primera y salí de allí como alma que lleva el diablo...”

Y los sustos nos acabaron allí, el coche de la presidencia de Diputación de Cádiz era un Seat 1500 que cuando hubo rodado apenas unos cientos de metros comenzó a fallar y a pegar tirones... Así se mantuvo hasta que llegó a su domicilio...

A la mañana siguiente el chófer informó de lo sucedido al presidente de la Diputación quién le contesto convencido: “bien podría ser un OVNI de esos que salen en los periódicos”. Y es que eran una época en la que el misterioso fenómeno OVNI era actualidad en los medios de comunicación.