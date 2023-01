Traumática experiencia paranormal en los Reales Alcázares de Sevilla

Mi testigo me decía: “el día en cuestión, los dos entramos como siempre y saludamos a las personas que estaban en la puerta, porteros (saliente y entrante de turno) y seguridad. La cuestión es que uno o dos minutos después de entrar nosotros, sale un señor por las puertas, arrastrando los pies, con la mirada perdida y sin hablar. Seguridad y portería se sorprenden de ver salir a esa persona porque ¿por dónde ha entrado?” se preguntaban.

Lo extraño viene ahora...

“En el salón del piano también pasaban cosas, según se ve en las cámaras, esta persona entra 4 segundos antes de que entrara yo y la compañera a la que te hacía referencia al principio pero ni esta compañera, ni yo vimos a nadie entrar delante de nosotros, para colmo, ni los dos porteros, ni la persona de seguridad que está siempre en la puerta, tampoco vio entrar a nadie... ¿Por dónde entró?” se pregunta también el testigo.

“Pero si esto aún no es raro del todo, espérate a lo mejor: en las cámaras, se ve como 30 segundos después de entrar por las puertas... ¡30 segundos!, esta persona está en el patio de montería parado delante de la puerta del palacio mudéjar, mirando hacia la misma sin moverse. Una persona de limpieza se le acerca para decirle que allí no puede estar y esta “persona”, sin dirigirle la palabra se vuelve y se marcha por donde ha venido. Tras marcharse del patio de montería, escasos segundos después se ve en las cámaras como sale del palacio, por delante de los porteros y seguridad (esta vez si lo ven salir). Lo curioso, es que arrastraba los pies, pero no hacía ruido y para colmo, ¿cómo se puede tardar 30 segundos desde la puerta del patio de banderas hasta el patio de montería?.... imposible al ritmo que esa persona andaba”.

Un suceso extraño, narrado en primera persona por el testigo y que se pone de manifiesto que estamos ante un lugar donde se manifiestan fenómenos extraños que se escapan a nuestra comprensión allá donde, en 2013 ya entramos a investigar y que también se ha contado, a lo largo de estos años, otros hechos misteriosos que ocurren en su interior.