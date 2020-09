Tres sevillanas, finalistas del programa ‘Gira Mujeres’ de Coca Cola

Para Salud, participar en Gira Mujeres ha supuesto “un antes y un después en mi vida y en mi proyección de futuro. Me ha dado la motivación que necesitaba y la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente en un mundo que me apasiona.

Le doy gracias a la vida por el momento tan maravilloso que estoy viviendo, junto a mis dos compañeras, Chari Ibáñez y Esperanza Fernández porque este camino no lo quería andar sola ya que, ganara o no, lo iba hacer realidad. Si crees en ti, en lo que haces, le pones pasión y actitud positiva, los sueños se hacen realidad.

María del Robledo, preguntada por sus posibilidades, asegura que “yo ya soy ganadora. En estos últimos tres años he estado en desempleo, los cuales he aprovechado para realizar diversos cursos, sintiéndome a veces "aprendiz de mucho, maestra de nada", y ahora sé que todo tiene un porqué y nada es por casualidad.

Pues bien, cuando terminó la proyección del video mis compañeros me preguntaron: ¿cuándo nos vas a enseñar tu pueblo? Ahí me di cuenta de la necesidad de unir fuerzas y mostrar al mundo lo magnífica y grandiosa que es nuestra España Rural.

María del Robledo Lechuga Gómez es finalista con el proyecto ‘100porcienrural’, “una plataforma de venta online de productos rurales, de cualquier naturaleza, y publicidad de servicios rurales a nivel nacional. Pero no solo es una página de ventas, es algo más, un club social donde sus socios, clientes, podrán beneficiarse de experiencias turísticas y recomendar productos, lugares, recetas realizadas por ellos mismos, etc. 100porcienrural será una plataforma viva, intuitiva y accesible, queriendo llegar a todo tipo de público, donde los clientes se convertirán en parte importante y cómplices ante "la despoblación rural" explica la finalista.

La última finalista de esta nueva edición de Gira Mujeres de Coca Cola es María Piñero Marrufo, que participa con el proyecto El Cielo Rosa. “Mi proyecto se basa en darles la oportunidad a las organizaciones de ofrecer una experiencia tanto a sus clientes, como a sus proveedores o incluso sus empleados en las reuniones virtuales, mediante una Caja con contenido para desarrollar un encuentro sorprendente, diferente y único entre la persona que lo recibe y la que lo envía. Son experiencias en las que se solucionan los problemas de la imposibilidad del contacto físico que da una pantalla por medio del tacto, el gusto y el olfato” explica a El Correo de Andalucía la última finalista sevillana.

El confinamiento le sirvió para sacar adelante esta iniciativa. “. Con el confinamiento, las empresas se han visto abocadas a realizar estas reuniones, que antes sólo eran por ahorro de costes y tiempo, y parece que va a ser una constante a partir de ahora. Mi experiencia en dichas reuniones anteriormente al confinamiento, y esta Nueva Realidad, me dio las pistas para encontrar el modelo de negocio perfecto para mí”.

Las relaciones interpersonales empresariales, que es el leitmotiv de El Cielo Rosa, es tan importante porque “de todos es conocido que los negocios que mejor se cierran se hacen en el transcurso de un almuerzo de trabajo, cuando se mantiene un "cara a cara", incluso para agradecer una relación comercial, se prefieren las distancias cortas. Existen numerosos estudios al respecto, en el que el incremento de marca se ve favorecido cuando tanto a clientes o proveedores les hacemos saber que estamos ahí, que pasamos tiempo con ellos. También pasa con la motivación de los empleados, pues el ser humano, por naturaleza, para sentirse cercano a otro necesita usar sus 5 sentidos. Es por ello que, para salvar estas carencias en las relaciones virtuales, nace mi idea de negocio”.

María Piñero aún no se cree que sea finalista de esta nueva edición y asegura que “yo me siento ya ganadora, pues para mí el hecho de que haya personas totalmente ajenas a mí que me levanten el ánimo y confíen en mí porque piensan que mi idea es muy buena, entre otros 620 proyectos, es toda una satisfacción. Siento que ya he ganado”.

Por último, Piñero asegura que Gira Mujeres le ha servido para encontrarse con un lado que no conocía. “En el primer encuentro con las mujeres de La Gira ya sentí un cambio, una ilusión que necesitaba encontrar, y que encontré en muchas mujeres que, como yo, buscaban un "algo más". En la segunda sesión se nos dio herramientas que nos abrieron la mente hacia ideas de negocio que realmente iban con nosotras mismas, y no con lo que nos hacen creer que es lo ideal para tener éxito. A partir de ahí fue como un despegue, como un vuelo a mis sueños. Con Gira Mujeres he incrementado mi formación, he crecido como profesional, pero, sobre todo, he aprendido a creer en mí. No tengo suficientes palabras para expresar mi agradecimiento a toda la organización de la Gira, así como a la Fundación Mujeres, del trato y la amabilidad recibidas en todo momento. No tengo palabras para agradecer esta oportunidad”.