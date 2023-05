Un acertante de Córdoba se lleva medio millón con un Rasca de la ONCE

Un acertante de la localidad cordobesa de Hornachuelos se ha llevado esta mañana un premio de medio millón de euros con el Rasca de la ONCE X20.

La suerte es así de caprichosa. Un vecino de Hornachuelos, estuvo a punto de ganar ayer el Sueldazo mayor que ofrece la ONCE los fines de semana y por un solo número se quedó con un reintegro a las tres cifras (acertó el primero y los tres últimos), y hubiera acertado también la serie del premio de 300.000 euros al contado y una paga de 5.000 euros al mes durante 20 años. Así que esta mañana, advertido por su vendedor, Miguel Fuentes, cobró 30 euros por haber acertado las tres últimas cifras y le compró a cambio un RascaX20 que cuesta cinco euros y que ha resultado premiado con el mayor premio que ofrece este juego activo de la ONCE, dotado con medio millón de euros. Fuentes vendió el Rasca agraciado en el Bar Alejandro de la localidad cordobesa.

A Miguel Fuentes, que ha sido reconocido por la ONCE como el mejor vendedor de la provincia de Córdoba el año pasado, le conocen sus clientes como Miguel Cupocoche por la decoración cuponera que lleva en el vehículo que usa para sus desplazamientos por Honachuelos y aldeas de la zona.

“Lo primero que me ha dicho el acertante es que le he quitado la hipoteca a su hijo y a su hija y que le he arreglado 25 años de su vida. Le ha entrado una alegría al hombre que se me han caído dos lagrimones y la piel de gallina”, cuenta encantado Miguel, que es vendedor de la ONCE desde 2019. “Yo estoy superemocionado y supercontento, con repartir ilusión este trabajo está más que recompensado”, afirma feliz.

El Rasca X20 ofrece tres áreas de juego para ganar premios al instante y una vez que se descubran todos los símbolos del área de ‘TUS NÚMEROS’ y si algún número coincide con alguno del área de ‘NÚMEROS GANADORES’, se gana el premio correspondiente. Sí, además, alguno de ‘TUS NÚMEROS’ coincide con alguno del área de ‘NÚMEROS MULTIPLICADORES, se multiplica el premio por el valor correspondiente.

Por su parte, el Extra Día de la Madre de la ONCE ofrece este domingo 7 de mayo un premio de 17 millones de euros y 99 premios de 40.000 euros y el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este martes, 9 de mayo, un bote de 13 millones de euros