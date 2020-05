Una peluquería canina sevillana se ofrece a lavar gratis a los perros guía

La peluquería canina Mr. Hércules, ubicada la avenida sevillana de Alcalde Juan Fernández, en La Juncal, se ha ofrecido de forma altruista al colectivo de personas ciegas usuarias de perro guía en la capital andaluza para lavar a sus animales como un gesto de solidaridad en el proceso de desescalada.

La iniciativa ha surgido fruto de un encuentro casual del dueño de la peluquería, Jesús Martin, con una joven cuidadora de un cachorro que será futuro perro guía. Al percatarse de la belleza del pequeño animal, en una de sus salidas durante el confinamiento, se detuvo para conocerlo y la joven madrileña que lo llevaba, que ha permanecido en Sevilla durante todo el estado de alarma, le explicó el proceso de aprendizaje social que realizan las familias voluntarias en los primeros años de vida antes de iniciar el adiestramiento formativo en la Escuela de la Fundación ONCE del Perro Guía, que tiene su sede en Boadilla del Monte (Madrid).

Martín, que es dueño de un braco alemán, Hércules, suele lavar entre cuatro o cinco perros cada día, aunque no ha atendido nunca a ningún perro guía. Pensó entonces que podría ofrecerse gratuitamente a los usuarios ciegos para ayudarles en su rutina de lavado, sin saber cuántos perros guía hay en Sevilla. “No sé si son 3.000 o 30 pero pensé que era una idea bonita y que podría ayudar a hacer más fácil la vida a las personas ciegas. Es solo un gesto de solidaridad, nada más, esto no tiene nada que ver con el coronavirus”, subraya. “Antes ni me había parado a pensar que hubiera personas ciegas que lo pudieran necesitar, fue una casualidad conocer a esa chica y a ese perro”, añade. En la actualidad hay 32 usuarios de perros guía en Sevilla capital de los 58 que hay en la provincia.

El proceso de lavado, deslanado, corte y secado de un perro del tamaño de un labrador suele durar en torno a hora y media con una tarifa de 40 euros en su peluquería. Aunque Jesús Martín piensa mantener esta oferta altruista a los afiliados a la ONCE más allá del desconfinamiento social y del estado de alarma. “Dentro de mis posibilidades los iré metiendo en agenda”, afirma orgulloso.

Martín ha recibido el agradecimiento de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Andalucía, del delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y de la directora gerente de la Fundación ONCE para el Perro Guía, María Jesús Varela, por esta iniciativa que consideran “un gesto de solidaridad ejemplar por el compromiso social que conlleva”.