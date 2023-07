‘Venganza’ del más allá en Parque Amate

La experiencia es muy sorprendente y, reconozco, que no he investigado un caso así en mucho tiempo.

El testigo, Francisco Javier, me decía: “este hecho ocurrió hace meses. A principios de este año mi ex mujer falleció en un accidente. Tengo un niño de 9 años con ella. Al morir, para que mi hijo no perdiera amigos, costumbres. Por ese motivo me fui a vivir con él a la casa donde vivía con su madre, que era donde vivíamos cuando estábamos casados”.

“Mi ex mujer en vida no me profesaba mucha simpatía a partir del divorcio y no había una buena relación. Quizás por eso, una vez instalado con mi hijo en este piso comenzaron a pasar cosas extrañas” confesaba.

Un día “llegué un día del trabajo, y siempre que llego, hago un mismo «ritual». Me cambio y dejo la ropa del día siguiente preparada en un galán. Pues bien. Una de las primeras mañanas, despierto y después de ducharme, me dispongo a vestir, es decir, ya me había espabilado. Una vez vestido voy a calzarme los zapatos, y veo que junto a ellos, en el suelo, hay unos objetos pequeños objetos que sin gafas no distinguía. Al ponérmelas veo que son las borlas de los zapatos que están por el suelo. Unos castellanos de cuero con unas borlas cosidas a mano. Por cierto, los zapatos que más me gustan. Le di mil vueltas al asunto y no le encontré ninguna explicación lógica”.

No fue el único suceso extraño que vivió. Francisco Javier me seguía confesando experiencias extrañas: “ Siguiendo el mismo hilo, una noche me quedo dormido en el sofá, sin ninguna luz ni la televisión encendida y de repente, me despierta una voz alta y ronca (así la tenía mi ex mujer pero no puedo decir que fuera la de ella) diciendo mi nombre”.

“Abro los ojos y veo como una sombra, ni más ni menos que sombra, se va del salón al pasillo. Soy totalmente consciente que escuché mi nombre y vi la sombra. También encuentro cosas desordenadas teniendo la certeza de que mi hijo lo ha hecho. En fin, una serie de situaciones de las que no consigo respuesta lógica y me gustaría que, por favor, me dieras tu opinión del segundo asunto”.

Mi respuesta fue “yo estos temas lo contemplo desde la opción siempre más racional pero hay ocasiones que es imposible explicar; me encuentro muchos así, tiene un nexo en común con la no conciencia de muerte. Esto es que una parte de la persona se mantiene creyendo que está viva y provoca esos fenómenos. Tiene que pasar un tiempo para que desaparezca. Es fuerte”.

Mi interlocutor me agradeció la rapidez con la que le respondía, sobre la marcha, en ese mismo instante y me decía: “Muchas gracias por la celeridad de la respuesta. Siguen pasando cosas sobre objetos que no están donde yo los dejé y un asunto muy curioso. Mi actual pareja, las noches que pasa en casa no puede dormir y se siente nerviosa. Esperaremos el tiempo que me recomiendas. Si veo algo tan notable como el asunto de las borlas de los zapatos te lo haré saber”.

Y puede que pronto comience una investigación en esta casa donde lo imposible se manifiesta de una forma tan particular.