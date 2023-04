Vídeo del avistamiento OVNI en la barriada de Los Príncipes

Miguel Ángel Paredes Cruz es un ojo avezado en observar el cielo y lo que hay en el mismo, conoce bien lo que puede surgir en él pero, en ocasiones, hay hechos que le rompen los esquemas, uno de esos esquemas quedó roto cuando él mismo fue testigo de lo insólito.

Fue la noche del 2 de abril de 2023, cuando me escribía y me decía: “Perdona que te moleste. Mira, te voy a pasar un video que acabo de grabar, se ve una luz moviéndose en el cielo, lo he grabado porque no se ven luces intermitentes como normalmente llevan los aviones y es muy extraño”.

El vídeo [que sirve también ilustrar este artículo] mostraba un punto de luz que se movía en línea recta y desaparecía. Miguel Ángel Paredes añadía: “he dejado de grabar porque ha desaparecido. Ha sido ahora mismo que acabo de llegar de trabajar. Me ha resultado raro, por eso lo he grabado”.

“Ahora mismo ha desaparecido la luz” incidía “ha sido sorprendente por que ha hecho un ángulo extraño y “se ha apagado” así de repente”.

Le comenté al investigador que cómo le había dado tiempo de graba a lo que me decía “tengo costumbre de cuando salgo a trabajar de madrugada o vengo de trabajar mirar al cielo de grabar un rato y es que me ha resultado rara porque si fuera un avión se le vería las luces intermitentes y más en aproximación al aeropuerto”.

Consulté posible tráfico aéreo pero no hubo resultado positivo que lo explicara racionalmente a la hora del avistamiento. Hice lo propio con el tráfico aéreo sabiendo que no tiene un patrón luminoso como otros aviones que entran o salen del aeropuerto de Sevilla.

“Ha sido aquí debajo de mi casa y no veo, por las app, que pueda ser un satélite. Acabo de llegar de trabajar y me ha sorprendido mucho”.

Le volví a preguntar por lo que había visto y me repetía: “Al llegar de trabajar a mi casa y aparcar el coche, tengo de costumbre mirar al cielo y me resultó raro ver una luz en cielo moverse, pensé que era un avión, pero al fijarme bien, vi como no tenía luces intermitentes como suelen llevar los aviones, cogí el móvil y lo grabé y justo cuando dejé de grabar desapareció la luz”

Igualmente me decía: “aparte, mi prima y yo acabamos de escuchar un ruido raro, como un avión y no había ninguno y ella vive en Pino Montano y yo en Los Príncipes y conocemos la “mecánica” de los aviones para aterrizaje y despegue. El ruido ha sido como un zumbido y seguido hemos visto otra luz, perdona que te moleste a estas horas”.

También se descarta que fueran los restos de basura espacial que se vieron en otros puntos de España, principalmente en Madrid, Guadalajara y zona centro-norte del país.

La grabación de vídeo realizada desde la barriada de Los Príncipes, en Sevilla, y en la que se aprecia como un objeto que se mueve en el cielo nocturno y que no tiene correspondencia, tras las oportunas consultas con tráfico aéreo o satélites.