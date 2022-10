Vídeo: Impresionante encuentro OVNI en Sevilla

Un mensaje por Messenger de mi amigo Rubén me ponía en alerta, intrigado me escribía: “José Manuel, esto me lo pasa un amigo de hoy mismo, de esta madrugada: “acaba de pasar por encima de Valdezorras, zona del aeropuerto..., me llama la atención que iba muy lento y encima de ese halo había una luz a la misma velocidad pero sin esa nube, como una estrella... ¿Qué puede ser?”.

Si se analizan las imágenes lo primero que destaca y que hay que descartar es el fraude, no hay indicios de manipulación ni nada similar.

Lo segundo es comprobar la hora del evento y consultar con los contactos en el aeropuerto si hubo tráfico aéreo a esa hora, el resultado fue negativo.

Sobre un improbable evento astronómico (celeste) también se descarta esa posibilidad. ¿De qué se trató?

Los habitantes de la zona están acostumbrados al trasiego de aviones, tanto de despegue como de aterrizajes y me decían en investigación sobre el terreno: “Yo también lo vi y no hacía ruido alguno, silencio, los aviones si hacen mucho ruido, y luego la hora a la que se produjo es anormal, era tarde”.

Además se descarta el vuelo de drones, prohibidos en Sevilla sin autorización y más en esta zona próxima al aeropuerto o cometas chinas que no tienen esa fisonomía ni características.

“¿Qué fue?” nos preguntamos nuevamente. Por definición: un OVNI aunque se sigue investigando tratando de resolver un nuevo enigma sobre el cielo de Sevilla.