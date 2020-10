WhatsApp lo hizo: Ya podemos silenciar un chat «para siempre»

WhatsApp por fin ha activado una funcionalidad esperada por muchos y que ya habían anunciado, solo para la versión beta, el pasado 1 de octubre. Se trata de poder silenciar para siempre las notificaciones de un grupo. Hasta ahora solo era posible durante ocho horas, una semana o un año.

Así que , si no tienes actualizada la app ponte en ello y verás que la opción de ‘un año’ ha desaparecido y en su lugar aparecerá ‘Siempre’, que será un gustazo para muchos que no se quieren salir de un grupo pero que no desean ver continuas notificaciones. Esta funcionalidad está disponible para las dos plataformas móviles: iOS y Android, además de para Whatsapp Web, la versión web de la app de mensajería.

¿Y cómo silenciamos un chat? El proceso es sencillo, teniendo todos los grupos en pantalla elegimos el que queramos y nos metemos en él, pinchamos en los tres puntitos de arriba a la derecha y seleccionamos la opción ‘Silenciar notificaciones’, ahí te aparecen tres opciones: 8 horas, 1 semana y la ‘adorada’ Siempre. Pulsamos en Ok y listo, aparecerá el icono correspondiente indicando que se ha silenciado el chat. Para volver al estado anterior o fijar un intervalo menor hacemos el mismo proceso: pinchamos en los tres puntos y en ‘Desactivar silencio de notificaciones’.