Caraduras sin escritura. Okupas jeta o rapiña de herederos

En este universo, los mejores okupas irreductibles son lo que usan un mantra que repiten con mentiras ante el foro familiar. Nos explicamos: [Con] Papá, mamá, la tía tal o el abuelo cual me dijo, me prometió, contraté , etc... el quedarme a vivir aquí. Es decir, el/la válvula de turno esgrime un supuesto contrato verbal o palabras que se llevó el viento para quedarse a vivir en un inmueble , finca, o local porque le salió del alma, por usar buenas palabras.

En los procesos de divorcio, herencia o conflictos vecinales las heridas suelen verbalizar mucha maldad atesorada con el tiempo. En algunas reuniones comunitarias los pisos okupados por rapiñadores o herederos ‘sin papeles’ son –también- fácilmente reconocibles. Repiten oposición al sentido común. Su lengua, además, enmudece. No explican su estatus residencial en un bloque, urbanización o finca

Las peleas por la factura del pirata aparecen cuando la rapiña o la jeta se han confiado. Nos referimos a que los botines suelen tener ansias no confesas por quienes tienen algún agravio. Entre espabilados/as es común repartirse urgente lo ajeno, más si no se suda. Pero en la intimidad, y pasado un tiempo, el balance se ajusta. Ahí salen todas y cada de las torpezas de lo que se obró con urgencia. O bien se hace balance de un latrocinio no fue equitativo en su reparto, entre sus ejecutores. En la familia robar es un verbo que no se conjuga.