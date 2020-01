Corporativismo y endogamias laborales

El corporativismo más genuino lo vemos en los colegios profesionales. Son llamativas las directivas que repiten presidencia mandato sí y ‘delfinato’ también. Es decir, más de lo mismo lustros y lustros. Los procesos electorales son tan democráticos que el hastío del votante delega voluntades y se sindican dogmas imperantes. Cuando hay candidaturas alternativas se organiza otra afín al presidente o se integra bajo promesa de algún carguete en procesos que ‘renuevan’ lo mismo que ya existe.

Los colegios profesionales son corporaciones de Derecho Público. El estado delega en tales entes funciones de control, entre otras. Tienen facultades sancionatorias, entre otras. Pueden multar o suspender del ejercicio a cualquier colegiado tras cumplimentarse unos requisitos. Luchas la mala praxis previa denuncia sería el mandato corporativo. Pero la realidad es muy otra, como diría cualquier castizo.

El colegio de médicos hispalense, su comisión deontológica, hizo poco ante denuncias sobre un psiquiatra ‘famoso’ e influyente. Delegó en la Justicia cualquier decisión ante gravísimas acusaciones de decenas de afectadas a sabiendas quizá de la prescripción delictiva. Sin embargo, ante un homeópata que creó, privadamente, una especie de secta y que sólo fue denunciado por un ex adepto –por cierto, un cineasta en busca de gloria- ante la prensa decidió ‘urgentemente’ suspenderle el ejercicio profesional. La fiscalía lo denunció meses después, repetimos, por supuestas actividades sectarias extramédicas.

Entre abogados observamos varas parecidas de medición ‘deontológica’. Un ex vicedecano fue apoyado, cuando estaba en el banquillo penal, por su decano ante acusaciones de las que finalmente fue absuelto. Las denuncias contra abogados sevillanos por minutazos o reprobable praxis tardan años en resolverse y apenas se sancionan. Cómo denunciar o acceder a la comisión deontológica ni siquiera aparece en el web colegial https://www.icas.es/ No pasa lo mismo en The Law Society británica o las Bar norteamericanas. Retiran licencia de ejercicio ante prácticas que ofenden, engañan y perjudican al cliente o la Justicia ¡Seville is different!.

Un colegio sanitario sevillano, con presidente perpetuo, no desmaya en la caza de brujas deontológica en nombre del supuesto intrusismo y usurpación y ante colegas que osaron presentar candidaturas alternativas a la cúpula oficial. El tema es cuestionable ante continuos reveses judiciales.

La quintaesencia de cualquier profesión es la excelencia, no el conflicto.