Derecho al honor: ¿negocio, mordaza o censura?

Un vistazo a la doctrina jurisprudencial indica que las condenas por calumnias e injurias son tardías y la fiscalía es tímida. El ínfimo castigo se subordina al daño. La norma exige acto conciliatorio y es lento su trámite. En banquillos, las defensas recalcan ausencia de ánimo injuriador o calumniador , o sea, de dolo. En penal, además, no hay medidas cautelares (aval, retirada de libros o revistas, supresión de contenidos digitales, etc...)

La honra de personas físicas, estén vivas o no, parece estar a buen recaudo. La reputación empresarial la sustanció el Tribunal Constitucional (TC) en sentencia fechada septiembre de 1995. Entiende que ese derecho al honor ‘.... no puede ni debe excluir de su ámbito a las personas jurídicas, que pueden ver también lesionado ese derecho a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena....’ .

Ante las trasgresiones del honor e intimidad, o las dos cosas, la víctima debe denunciar o demandar siempre. De no hacerlo, ninguna autoridad tomará cartas en el asunto. Es decir, si alguien es difamado de no activar una denuncia, querella o demanda quedará impune la infamia. La demanda civil es voluntaria y la acción penal es facultativa. Hay excepciones sobre delitos conexos a calumnias o injurias donde se admiten demandantes y personaciones en sumarios penales. La impunidad en redes sociales e internet de difamadores cada vez es más controlada policialmente.

El honor personal, familiar y hasta el de difuntos está protegido por las normas. Quien suscribe no es experto en leyes, ni lo pretendiera. Pero sí un observador de fenómenos que merecen análisis por su relevancia. Civilmente la honra, la intimidad y propia imagen están amparadas por la Ley Orgánica 1/1982 . Normas posteriores regularon la rectificación (Ley Orgánica 2/1984) y la protección de menores (Ley Orgánica 1/1996). El Código Civil y su Ley de Enjuiciamiento canalizaron la Ley 15/1999 que protege datos personales (LOPD). Un Reglamento de Unión Europea RGPD 2016/319 UE y otra nueva LOPD, la 3/18, actualiza esa protección .

La trianera Isabel Pantoja es una muy famosa tonadillera. Su pronta viudedad de Paquirri I, su exitosa y dilatada carrera, conflictos familiares, días de cárcel, deudas, amoríos y cobrar exclusivas sobre intimidades la repiten en la palestra. Su imagen se ligaría a su arte, la familia, su verdad e intimidad. Quizá por ello tiende a demandar para proteger su honra. En 2019 contrató cobros millonarios con Mediaset (grupo italiano dueño, entre otros, de canales de TV españoles Tele5 y Cuatro). A cambio se multiplica en platós, islas y es jueza de talentos infantiles.

Antes, en 2018, Pantoja demandó 5 millones de euros a Mediaset, entre otras iniciativas, por el contenido difamante sobre su persona de un programa sobre ella. Condenó a tal cadena televisiva al pago de 10.000 euros. Lo llamativo de Isabel Pantoja es que para cobrar una millonada por frecuentar los platós de Mediaset retiró casi 30 demandas en pro de su honor al grupo italiano. Es decir, su honra tiene precio. ¿Esos millones de euros qué retro-alimentarán?. Las respuestas mejor al ‘maestro armero’.

Nuestra más famosa cantante lleva años ganando más dinero fuera de escenarios y estudios discográficos que esparciendo su imperecedero arte. La felicitamos por encontrar ese nuevo nicho de ingresos en tiempos difíciles. Además, los fans del personaje, que no de la artista, tienen materia. Si la trainera no vende exclusivas día sí día también, replica en platós lo que le señala... Nos preguntamos: ¿Hay negocio oculto, dentro y fuera de los juzgados, platós televisivos, prensa o se mercadean intimidades sobre demandas por la honra?. La cuestión es retórica. Quien la formula no espera respuesta.