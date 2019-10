El caso del piloto ‘estrellado’

Esta historia real vista en juzgados podría integrar doctrina de la jurisprudencia aunque no llegara al Supremo la osadía del demandante. Fue recogida por la prensa . La conexión social de la noticia aloja a padres que intentan disminuir, con trampas o fingiendo insolvencia y desempleo, pensiones alimenticias a hijos con ex parejas. Por lo general, menores huérfanos en vida del imprescindible sustento económico del progenitor.

La demandada por quien fuera piloto tuvo visión al contratar un detective. Era escéptica, pero decidida a que no triunfara la sinrazón. El investigador privado desentrañó en su Informe los ingresos del piloto mientras antaño cobraba casi 35.000 euros mensuales, que se redujeron a 8.000 prejubilado y los mentados casi 2.500 euros cuando se jubiló.

Descubrió que, a base de huelgas salvajes que convocaba el SEPLA y sufrieron décadas millones de pasajeros, el piloto atesoró un plan de pensiones que superó los 500.000 euros. Lo administraba el Montepío de Loreto, en honor a la patrona de los aviadores. Esa institución pagaba al piloto casi 3.800 euros netos extras a la pensión de jubilado empobrecido y hasta más allá de los 80 años. El resto se lo repartirán sus herederos.

Los activos del piloto no se quedaban ahí. Sus exitosas inversiones mientras hizo negocios y cobró como piloto lo que no se debe contar aquí le hacía millonario en propiedades: casi diez pisos, dos casas, varias naves con rentas. La flota del jubilado alcanzaba coches y motos sobrepasando la decena. Vivía sólo, pero –al parecer- con mayordomo y asistenta, en lujosa casa con miles de metros cuadrados de jardín, piscina, garaje, etc.....

El detective descubrió, también, que tenía en cuentas bancarias incontables inversiones millonarias que no pudo cuantificar gracias al secreto bancario. La Justicia no quiso indagar más allá de lo ya descubierto, especialmente tras desvelarse la pensión ‘extra’ que ocultó el piloto. El Informe de ADAS Detectives no se consideró necesario ratificar en la vista oral de la causa ya que la defensa del piloto tuvo crudo replicarlo y no querría agravar más una situación que le pintaba adversa. Tiró la toalla al descubrirse las vergüenzas de una probable mala fe en formato demanda.

La sentencia

La Magistrada Roncero fue taxativa. No dio rodeos en una sentencia que no registró recurso, ni réplica: ‘....Se imponen las costas procesales al actor [piloto] pues la ocultación de datos económicos en la demanda es patente generando en la demandada unos gastos procesales innecesarios.....’.

En el trámite de ejecución de sentencia de las costas procesales, el piloto sí se opuso pues no estaban justificados, según criterio de su defensa, los gastos que le suponía la aventura de poner una demanda atípica. No se descarta que parte de su filosofía, como en tantas ocasiones, entrañaría un maltrato económico para causar daño en una madre y mujer ya blindada por el desvarío del personaje. Estas son las pesadillas que acarrea toda ruptura de pareja. La parte económica es la que más chirría.

La entonces Secretaria Judicial (hoy Letrada de la Administración de Justicia-LAJ) Ana Isabel Monreal Luque fue tan firme como la Magistrada Roncero en su decisión. Incluyó la Minuta del detective en las costas judiciales. La fedataria judicial se opuso a las pretensiones de eludir facturas a quien pleitea ocultando los datos que desmontan tesis que parecen razonables. Las que sólo sustenta el sufrido escrito que lo aguanta todo. Debe decirse que en juzgados se tramita ya en digital, vía Lexnet

Desconocemos la moraleja que trajo esta sentencia, pero formalizar un pleito, denuncia, querella sin tener la verdad repartida en la tinta de las palabras entraña doble riesgo. El primero viene de la mano de una Justicia, policía, guardia civil, forenses, etc... muy profesionales y poco tontos. El otro peligro está en que sale muy caro pagar el fiasco.

Nunca es barato desafiar a la verdad y la Justicia con mayúscula, con letra grande. Ni siquiera para los millonarios que creen comprarlo todo con sus billetes y fajos. Al cabo, son unas pobres personas: sólo tienen dinero. El último vuelo del piloto acabó estrellado, la tripulación –su ex pareja- saltó en paracaídas antes y sobrevive con dignidad a las mentiras que soportan en formato papel algunas demandas judiciales.