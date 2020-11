El detective sevillano de Maradona

A principios de junio de 1993 Maradona no iba a entrenar con sus compañeros Sevilla FC. Al parecer, su contrato lo permitía (sic). Lo ‘fichó’ el hoy fallecido Luis Cuervas, Presidente del Club. Su ‘mano derecha’ era entonces José Mª Del Nido. Hubo encuentros del Sevilla y representantes de Maradona para resolver el contrato del argentino.

El club deslizaba en tales reuniones que tenían el Informe de un detective privado sobre la ‘conducta extradeportiva’ del futbolista. La plantilla del club conocía bien al investigador. Este esperaba, tras los entrenamientos, en una moto al argentino, que conducía muy veloz un Porsche. El paciente sabueso aguantaba el tipo ante los chascarrillos. El mismo Maradona llegó a comentar –jocosamente- la vigilancia. Idéntica situación le sucedió cuando incumplía lo pactado mientras jugaba en Nápoles.

Cuando el ‘informe del detective’ era algo más que un rumor el propio entrenador Carlos Bilardo afirmaba desconocer el asunto: ‘No tengo ni idea’ remató. No quería más leña al fuego tras ser insultado por mandarlo al banquillo. La plantilla sevillista rechazaba que su directiva siguiera sus pasos, pero es práctica común verificar incumplimientos contractuales, guste o no. Parte de ese rechazo radicaba en que Maradona compartía actividades extradeportivas con muchos jugadores del Sevilla FC.

La primicia sobre el Informe de Detective sobre Maradona la dio este periódico decano sevillano. La suscribió, gracias a su pericia, Pepe Elías. Detalló que el trabajo del investigador privado tenía más de 100 folios, amplio material fotográfico y de vídeo. La hoy desaparecida agencia Marcus-Detectives fue quien elaboró el dossier acorde al encargo del Presidente Cuervas.

Muchas preguntas sobre este Informe se dirigieron a Del Nido, quien sólo sonreía ante las interrogantes. Apenas declaró que ‘entiendo que los clubes de fútbol deben cuidar que los futbolistas lleven una vida acorde al rendimiento deportivo que se espera de él’.