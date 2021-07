El indulto: La vacuna de la Justicia

Cualquier gobierno de los que sesionaron en el palacio de Buenavista (IIª República), el palacete de Castellana (franquismo y transición) y Moncloa (ejecutivos post Constitucionales) esgrimieron para sus amigos, poderosos, condenados con abogados de fuste o justiciables clamorosos esa varita mágica del indulto. Ningún gobierno explicó por qué indultó, apela a lo sumo a que se cumplían requisitos cuya aplicación se ve que es selectiva, no equitativa y potestativa del ministro o lobby que tenga más fuerza. El frenesí del indulto, y esto es un fenómeno no exclusivamente español, siempre se da cuando el gobierno está a punto de dejar de serlo. Es decir, cuando se pierden elecciones, se dimite o finaliza un mandato los indultos se amontonan, de rondón, en el BOE y con textos telegráficos.

Los delitos medioambientales, cometidos por funcionarios (contra la libertad, prevaricación y malversación) suman los porcentajes más altos de indultos por condenados. Tres de esos cuatro delitos tienen que ver, directamente, con el ejercicio de un cargo o sustracción de dinero de las arcas públicas. La efímera IIª República (1931-39) sólo concedió indultos, que avaló el Tribunal Supremo por unanimidad, en casos excepcionales y casi todos relativos a penas de muerte. La democracia que nació con la Constitución de 1978 multiplicó los indultos para que los/as agraciados/as no perdieran la libertad ni un minuto. El franquismo (1939-1975), no sólo tuvo sombras. Una luz brilló sobre el indulto: informaba en el BOE de mucho más que los gobiernos democráticos que le sucedieron.

Dice una máxima que los bomberos, ante la emergencia de sofocar un incendio, no se pisan entre sí las mangueras. La urgencia de salvar vidas o minimizar daños hace lo propio. Pues estimados lectores, con los indultos pasa igual. Políticos o ministros que se pelean en el Congreso con la oposición cuando se turnan al poder ayudan al otro. Un ejemplo clarificador es que el PP indultó a la cúpula correcta de Interior del PSOE (Vera, Barrionuevo, etc...). El perdón del gobierno es tributario no sólo del bipartidismo que intentaron fuera historia Ciudadanos, Podemos o está en ello Vox. Además, el 'qué hay de lo mío’ no distingue ideologías o pagos electorales a policías torturadores, corruptos, defraudadores, estafadores, pederastas, violadores....

Algo llamativo es que el CGPJ excluye, entre los datos sobre la corrupción, las sentencias por delitos de prevaricación y contra la administración de Justicia que cometen los propios jueces. CIVIO reitera aquí que esto de la dieta perruna no incluye carne de congéneres. Es decir, los jueces trasgresores no existen ni en las estadísticas de ellos mismos.

Ante todo lo escrito anteriormente, es imaginable la cara de póker que tendrían los jueces que condenaron ante el indulto de sus reos que se dicta por sus jefes y se publica en el BOE. El colmo de la indignación judicial llegó poco después de 2012. Un primer indulto del gobierno de Rajoy (PP) a unos Mossos trasgresores (obligaron, pistola en boca delante de su mujer embarazada, tras apalearlo a confesar un delito a un inocente) paralizó el ingreso en prisión de estos sheriffs de pacotilla. Un segundo indulto no solo les rebajó penas y multas si no que lo dejó todo en una multa a pagar en cómodos plazos.

La tarjeta gubernamental que te libra de la cárcel, el indulto, es una medida totalmente excepcional. Queda claro por el número de condenas comparado con el de agraciados. Pero se ha convertido en el último refugio de esperanza para condenados, sus abogados y familiares. En Sevilla, durante los últimos años. sobre 150/200 sevillanos/as condenados piden indulto al Gobierno. La Fiscalía Provincial informa desfavorablemente en un 99,9 % de los casos. Seguridad vial, tráfico de drogas y violencia de género son los delitos más concurrentes que se barajan en ésta puerta trasera de la Justicia. Antes era peor. En 2013,por ejemplo, se registraron 447 peticiones de indulto en Sevilla

¿Quiénes pidieron indulto? Encontramos de todo, desde condenados por menudeo de drogas que pusieron proa al delito con familia y trabajo, hasta el Ex Presidente sevillista José María del Nido, el torero José Ortega Cano o el hijo de un notario fallecido, apellidado Monedero, que estafó.

Uno de los casos que más vaivenes registró fue el de María Salmerón. Fue indultada, se anuló el acuerdo del Consejo de Ministros y nuevamente está pendiente de indulto. A Salmerón la condenaron por negar visitas al padre de su hija que fue previamente condenado por maltrato.

Es tan prosaico solicitar un indulto que el mismo Ministerio de Justicia explica en la red cómo procesar la petición. Indudablemente se busca amontonar peticiones para explicar después que sólo una ínfima parte se conceden. La conciencia de dar vacunas ante la Justicia que actúa conforme dicta la Constitución tiene esas cosas.

Un militar que presidió Venezuela, Marcos Pérez Jiménez (1914–2001), y acabo exiliado en Madrid es recordado en su país natal por su obra pública, no ser demasiado sanguinario con los opositores a su dictadura y dejar huella en el poder. A una orden detención que se dictó contra él 1972 por un asesinato que no cometió refirió a la prensa desde la puerta de su casa ‘No he solicitado, ni solicitaré indulto, porque mi caso no es de indulto’. Pérez Jiménez pasó a la historia por su firmeza. Lo admiraba hasta Hugo Chávez, que le invitó a su primera toma de posesión presidencial. Y nunca pidió indulto, ni falta que lo hizo. España es muy diferente. Ahí queda eso.