‘El irlandés’ asesina al gangster

Antes de aplazar su jubilación decidió hacer su ‘masterwork’, esa obra maestra que siempre acaricia cualquier talento. Veterano director de guiones centrados en corrupción, codicia, mafia o boxeo que ilustran una sociedad violenta [Estados Unidos lidera estadísticas mundiales de muertes no naturales sin guerra declarada] congregó -sin complejos- a los mejores actores posibles para enterrar el mito mafioso del cine. El que ‘El Padrino’ construyó encarnado en un irrepetible Marlon Brando .

Robert de Niro (Sheeran), Al Pacino (Hoffa) y Joe Pesci (Buffalino) colmatan el trío protagonista de ‘El irlandés’. Scorsese no pudo elegir mejor triplete para desarrollar su historia cinematográfica. Basado en realidades que, a posteriori, se mitificaron, falsificaron u ocultaron por la historia oficial, la última película de Scorsese es un flash-back (retorno al pasado) intermitente. El de Sheeran en sus últimos días de lujoso asilo.

Frank Sheeran era un camionero, de origen irlandés, que sobrevivía trapicheando tras matar, sin escrúpulos, en la segunda gran guerra. El azar le llevó a conocer al mafioso Russell Bufalino. Este le presenta -tras intimar- al sindicalista, no menos mafioso, Jimmy Hoffa . El irlandés existió, es parte de una historia a veces tergiversada. Lo noveló Charles Brandt en su obra I Heard you paint houses (pinto casas).

El muy conspirado asesinato de J. F. Kennedy no fue menos que la ira mafiosa sobre otro Kennedy , fiscal implacable contra trasgresores de normas. Los capos sólo obedecían la ley ’del más fuerte’ representada por los sucesores del Sheriff del ‘far west’ o esa Justicia pro colonos sobre indios, negros, hispanos o ‘enemigos’ del gendarme norteamericano global.

Por razones imaginables, el negocio del cine redujo en Sevilla a ver ‘El Irlandés’ en una sala del CC ZonaEste. Sólo dos pases al día, por tiempo muy limitado y en versión original: ¿Hay mafia entre lo que debemos y no ver en nuestros cines?. Quédense tranquilos, en 35 cines españoles pasó igual. Para alivio de abonados a Netflix la película podrán verla pronto, cuantas veces quieran. Así está el patio del negocio global .

‘El irlandés’ (The irishman) es también un documental de la historia norteamericana comprendida entre principios de 50s hasta mediados de 60s. Marida ficción y verdad con tics textuales que explican quiénes fueron y cómo terminaron otros capos del expresado período ( Tony Provenzano, Felix Ditulio, Ton, Salerno, Ángelo Bruno, Joe Gallo.... ).

Sheeran-De Niro desde una silla de ruedas con gafas de jubilado en Miami no se arrepiente de sus tiros, los que asesinaron a muchos seres humanos. Al revés, amablemente niega datos sobre Hoffa al que descerrajó inmisericorde a agentes federales. Estos recababan datos para cerrar el caso y alivio de sus deudos. En EEUU este tema es un reto-cuestión colectiva. Nos referimos a saber dónde reposan los restos del líder sindical que desafió a todos con soberbia, sin memoria y con muerte anunciada.

La música del filme, la fotografía vívida de la época que retrata y el cuidado trabajo de script no deja detalle, ni fallo, que escape a la minuciosidad de un Scorsese protegido por la gloria de la experiencia. La misma que susurra al espectador sobre el mensaje subliminal de la historia. La mafia no cree en el libre mercado, ni en apellidos ajenos de ‘famiglias’.

Leer otras reseñas de este filme reitera que el mismo hipnotiza a la crítica más seria e insobornable. Se desliza como testamento de Scorsese aunque inició el rodaje de The killers of the flower moon (asesinos de la luna florida) cuya temática incide en asuntos mafiosos.

Los desafíos de ‘El irlandés’ son complejos. Del resultado salen airosos los personajes centrales y unas actrices (Anna Paquin, Katrine Narducci, India Ennenga, Aleska Palladino...) que retratan el machismo mafioso -¿peor que el ibérico?- en tiempos de extorsión, balas, insultos y dólares turbios. Las mujeres del filme se pasean –con sumo oficio- fumando compulsivas, mirando sin ver, hablando sin decir, luciendo palmito y rechazando silentes esa violencia mafiosa que parecía protegerlas del mal.

Llegando hasta aquí, debe resaltarse por qué abandona su primera mujer a Sheeran-De Niro y su hija le huye cuando, ya en silla de ruedas, intenta reencontrarla desde cola de un banco. Su voluntad rechaza a un mal padre, a una mala persona que queda sola y aislada gracias a su patología asesina.

La realidad de ‘El irlandés’ es la vida misma. No cabe esperar otra cosa de una influencia italiana, latina... Hasta el realismo en Fellini de la posguerra lo metaboliza Scorsese desde su Queens natal aunque recriado en un ‘Little Italy’ neoyorquino sin balazos, tiroteos y Trattorias donde matar.

¿Hay Sevilla en la moraleja de ‘El irlandés’?. Si hay dogmas pro corruptos con ideología, narcos mecenas, sindicatos & patronal subvencionadas, pues sí. Pero quienes matan acaban mal: o en la cárcel o remordidos de por vida –con o sin abogado de platino-. Scorsese, recuérdenlo, asesina al gangster del celuloide. Nos insinúa que -en la corta vida- los humanos no debemos esperar premios, ni castigo. Sólo asumir las consecuencias de nuestros actos. Vean la película, serán mejores personas. Amén y ojalá.