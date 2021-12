El piso maldito de Los Bermejales

No se pretende competir en #Infraganti con el Rey del Misterio José Manuel García Bautista , experto acreditado en lo paranormal La historia de hoy se contrastó sobre varios testimonios y no se señala su ubicación por razones obvias. De lo contrario, la maldad se multiplica. Todo tiene que ver con un piso que, desde antes de entregarse por primera vez sus llaves aloja el gafe. Algo parecido le ocurría al Hotel Macarena , según relatamos.

En realidad, este sujeto actuaba como un fracasado que rellenaba el ocio de jubilado con querellas para que le acabaran mirando mal. El ‘presi’ fue pillado al tercer cónclave comunitario. Las cuentas no le cuadraban a vecinos que sólo fuero ingenuos al principio, cuando damos créditos inmerecidos. Los pleitos los perdió todos y creó tantas deudas en la Comunidad que cada reunión era un escándalo. El pobre hombre dimitió y en silencio vendió el piso como sutil forma de huir hacia adelante.

Una entusiasmada pareja compró el piso del ‘presi’ y no sabía lo que le esperaba. Una reforma de las interminables y con mucho ‘pollaque’ que casi les arruina tensó la convivencia y la forma de criar a un bebé. La pareja, tras convivir demasiado poco, acabó divorciada y con portazo mutuo. El piso se puso a la venta. Y tardó en venderse más tiempo del esperado porque hacía poco que estalló la burbuja inmobiliaria y nadie pagaba extras por obras caprichosas de recién casados. Ni reformas que sólo gustan al criterio personal, no al gusto objetivo.

El divorcio se complicó pues las oferta ‘a la baja’ por el piso ya etiquetado con gafe no ponía de acuerdo al matrimonio roto. Varias veces se levantaron en la notaría uno de los ex cónyuges. La puerta del piso tuvo que ser blindada porque encima unos ‘okupas’ que sabían que esa vivienda estaba vacía y sus moradores tardaban en venderla vivieron en el piso hasta desocuparlo destrozado. Imaginen la ex pareja echándose las culpas.

Carteles en los balcones, anuncios en internet y exclusivas no lograron vender el piso. Otra pareja lo compró por mucho menor precio del pretendido por los vendedores. Esa pareja no sabía dónde se metía. Creía haber comprado una ganga.