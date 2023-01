El poder oculto: ‘Grupos de presión’, versión patria del lobby

El documento es revelador: ‘.... En España está muy instalada la creencia de que el dinero “compra” influencia en la política. Igualmente, entre los ciudadanos está extendida la percepción de que negocios y corrupción van de la mano. Según el Euro-barómetro de 2013, el 77% de los españoles cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país, mientras que el 67% considera que la única forma de tener éxito en los negocios son las conexiones políticas. Un 84% de los españoles cree que el soborno y las conexiones son la forma más sencilla de obtener servicios públicos. Estas percepciones son aún más fuertes entre las empresas españolas, de las cuales un 91% ve excesivos vínculos entre dinero y política, y el 93% cree que la corrupción y el favoritismo dañan los negocios. Las empresas constatan que son recurrentes muchas prácticas injustas, y en ocasiones ilegales, tales como favorecer a amigos y familia al hacer negocios, el nepotismo y el clientelismo en la administración, o la opaca financiación de los partidos políticos. No es de extrañar que la confianza en el gobierno muestre un nivel tan bajo y alarmante ...’.

Pero el largo nombre de la futura Ley española prevé regular, registrar y controlar los ‘lobbies’, un anglicismo muy gráfico. Como Spain is different controlará tarde y mal algo que palpita y hace de las suyas desde que retornó con bríos la democracia con la Constitución de 1978. En 2014 ya la embajada española de Trasparencia Internacional elaboró Informe para la Unión Europea que dirigió Manuel Villoria .

En Bruselas, Meca de la UE y de la OTAN son miles los ‘grupos de presión’ que funcionan para influir, negociar y empoderar más a quienes representan y les pagan platino. El quién-es-quién del escándalo ‘ Qatargate ’ ilustra hasta dónde un lobby cotizado por el petrodólar no ve la línea del delito por el soborno. Los calabozos belgas tienen ya inquilinos lobistas. Entre ellos, la ex Vicepresidente del Parlamento Europeo, la socialista griega Eva Kaili .

En la parte más alta del grupo de presión están los ‘conseguidores’ que doblegan voluntades en la cúpula del poder o crean ambiente para afinar decisiones o anuncios de boletines oficiales. Aquí encontramos a ex políticos, bufetes y asesorías.

Los colegios profesionales , entidades de Derecho Público de afiliación voluntaria, no le van a la zaga para defender los intereses de sus afiliados. Abogados, sanitarios (médicos, enfermería, odontólogos, farmacéuticos, veterinarios...), ingenieros, arquitectos, notarios, registradores... son los más activos y visibles. Unión Profesional , que aglutina a distintos colegios, no acaba de cuajar, a pesar de que se creó con genuino espíritu de lobby.

En lugar destacado del ‘lobismo’ está quienes defienden erre que erre a la banca, AEB. No les falta trabajo por sus insistentes prácticas, que los convierte en ganador con el dinero ajeno. Otros grupos están en automoción ( ANFAC ), las eléctricas ( UNESA) , el sector del gas ( Sedigas ), la hostelería ( FEHR) o el seguro privado ( UNESPA ). Ahí estaría el podio patrio de lobby.

La capital andaluza no esconde demasiado a quienes influyen hasta lo infinito. Hay sagas familiares, aristócratas, largos apellidos con guiones o con muchos ‘y’ o ‘de’. Si bien no podemos hablar de una estructura que comparte intereses, existen ‘milagros’ cocidos en cenáculos, barras de bares croqueteros, empresas ‘sevillanísimas’ o mediadores que siempre triunfan haciendo llamadas, regalos o pagando comisiones que equivaldrían a presuntos cohechos. También, se sobornaría con otros ‘métodos’.

En el ombligo del poder hispalense rancio está el cosmos de las cofradías, compadreos de caseta ferial, corporativismos de colegios profesionales, colectivos cívicos, terratenientes, arroceros, constructores, ciertas patronales o los arrabales del poder local y autonómico.

Sevilla está llena de esos ‘sevillanistas’ que acuñó Chaves Nogales, o quería lejos Antonio Machado y Luis Cernuda. De la homofobia del pasado se pasó al pálpito del poder gay y sus tentáculos. En la etapa de poder del PSOE andaluz (1978-2018) fue poderoso el lobby de feministas que ahora se queja de su irrelevancia por aquello de alejarse del boato y el atril.

La irrupción digital e industria aeronáutica crearon grupos que barren para adentro. De conocerse agendas de concejales, diputados, senadores..... habría sorpresas y casualidades.... El supuesto termómetro de la economía local, el turismo y lo que le cuelga (hostelería, hoteles, guías, transporte, etc...) no representa ni el 17% del PIB local, pero se queja, negocia o se dirige a la ciudadanía como si sobrepasaran el 50%.

La pregunta ¿qué hay de lo mío? es la que se hace, dentro y fuera de Sevilla, cualquiera que paga al lobby o lo representa. Las nobles intenciones del ejecutivo de controlar los lobbys chocarán con una verdad muy cruda. El dinero y el negocio no dejan muchas huellas.

Un último dato. El actual Canciller Europeo, Josep Borrell, fue consejero independiente de ABENGOA. Su nutrida agenda le impide dar explicaciones que justificasen su nombramiento.

La multinacional sevillana arruinó accionistas, proveedores, despidió baratito a gran parte de la plantilla y se mendiga en despachos del poder su funeral. Nos preguntamos qué asesoraron y cuánto cobraron ilustres ex ministros como Borrell. Pero eso es otra historia.

Pone a huevo recordar al ministro franquista Pío Cabanillas. Repetía que ‘cuando abandonas el ministerio, el teléfono no suena’. En tiempos de autocracia los ministros no tenían móviles. En tiempos democráticos adultos las puertas giratorias están muy engrasadas. Si no lo entienden, miren su factura de luz o lo que cuesta llenar de combustible su auto. O venir del supermercado con bolsa llena que costó el doble de hace meses.