El policía al que su religión le impedía patrullar

Sevilla, y su provincia, atesoran historias -en clave de crónica negra- difíciles de inventariar. Además, corren solas, no hay que buscarlas. Para entrar en materia, debe sentarse que vivimos en un país con Constitución democrática desde 1978 donde se consagra la no confesionalidad del estado y se ampara la libertad religiosa (Artículo 16) .

Un policía que aprueba oposiciones con buen número pide destino y llega a la Jefatura donde debe trabajar. Allí va donde le dan el uniforme, correa, funda, pistola, etc... Se lo ponen en una mesa y, educadamente, devuelve el arma alegando que es TJ. El compañero le dice que esto viola el procedimiento y saltan sus rutinas de burócratas. Le insiste el TJ que no puede ni llevar ni usar un arma por su credo. Que es español, policía con plaza, que paga impuestos y que todo está bien menos lo de llevarse el arma y lucirla ante la ciudadanía.

La situación que crea el ‘poli TJ’ sube a la cúpula del cuerpo. Como es norma nadie sabe qué hacer hasta que alguien se ilumina y encuentra la solución en pro del chachi-piruli, buenismo, filosofía Bambi-Alicia que presiden los actos de algunos de nuestros gobernantes

Una jefe policial ‘intocable’, por mujer, por sus excelentes lazos con la cúpula de su cúpula decide que al ‘poli TJ’ debe respetársele su proceder policial sin menoscabar su credo. Recalca que este es un país tolerante, integrador, demócrata. Además, la diversidad y el pluralismo son parte del colectivo policial, para así justificar y acreditar que es parte de la sociedad a la que sirve. Vaya, aboga por lo ‘políticamente correcto’ en un contexto, el policial, donde surgen interrogantes por doquier.

Obviamente la decisión indicada es replicada contundentemente por la ortodoxia de los policías más cercanos a las normas que exigen portar arma en servicio de calle, con o sin uniforme, que es parte del trabajo policial redactar atestados y detener a ciudadanos sospechosos de trasgredir normas. Que el ‘poli TJ’ debió pensarse antes de opositar dónde entraba.

El conflicto que crea entre sus colegas el ‘poli TJ’ no existe. Nadie decide nada excepto que este servidor no encuentra compañeros de patrulla ni le hacen detener a nadie, ni participar en atestados. Se ve que el credo como TJ lo relativiza cuando lee literatura policial porque ahí hay, indefectiblemente, mucha violencia.

Este artículo no tiene epílogo, ni prólogo pero genera preguntas: ¿Hay cirujanos alérgicos a la sangre? ¿Existen sacerdotes que reniegan de su religión? ¿O mineros, o ascensoristas que padecen claustrofobia?. No se sabe. Pero en Sevilla hay un policía que ni lleva armas, no detiene a nadie, ni hace atestados sobre personas privadas de libertad. Felicito a los lectores y lectoras: vivimos en una provincia muy divertida. No nos aburrimos.