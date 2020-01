El sevillano que fue ministro argentino

En Sevilla, López Francés fue también un buzón adonde llegaban ofertas para emigrar a la entonces próspera Argentina desde una hambrienta España. No había presente ni futuro para quienes no eran franquistas en un país arrasado. Los días sevillanos de López Francés aglutinaron decenas de propuestas para soñar nuevas vidas en el país austral. Las mismas se plasmaron en incontables pasajes de sevillanos que embarcaron en Cádiz rumbo a Buenos Aires. El destino final era La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Allí López Francés era persona bien conectada y respetada por cuantos le conocieron. Era el sevillano más ilustre.

Pero, no lo olvidemos, el peronismo es un laberinto de populismo-fascismo-obrerismo que pervive al General arropado por el mito de Evita. Mercante, acaso, se acercó a quien no tocaba aplaudir y no pagó ‘coimas’ (mordidas) a quien debía. Son difíciles de entender los vaivenes del peronismo para los argentinos. No digamos para quienes no lo son. La que fue nueva esposa y viuda de Perón María Estela Martínez llegó a la vice y presidencia argentina entre 1973 y 1976 por razones de tanto peso político como la razón matrimonial. La ex bailarina aprendió rápido.

En 2019, por ejemplo, ganó las elecciones presidenciales Roberto Fernández siendo la vicepresidente la corrupta (tiene varios sumarios penales en su contra) y desconcertante Cristina Fernández, viuda del postrero ’albacea’ del último peronismo –Néstor Kirchner-. Cristina –recordemos- daba mítines con el póster de una Evita vigilante del dogma populista y resucitaba a su marido llamándole ‘él’ en público. Existiendo tan excelentes psicoterapeutas en Argentina nos preguntamos si visitó a alguno o seguirá llorando a Evita una Argentina sobrada en todo lo que no manosea la política. ¿Esa fue la herencia hispana tras la independencia?

Pero como tras un gran hombre hay una mujer excelente, la esposa de López Francés, Zunilda Peppi, liberó a su marido de la pesadilla de la política argentina, del peor peronismo. Logró que respirara los aires del exilio en Brasil, Uruguay y Perú. En tales países pasó años el jurista que financió y planificó la obra pública que Mercante legó a sus compatriotas.