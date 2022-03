Fenómenos paranormales en El Palmar de Troya

Unas supuestas apariciones, más milagros no avalados por la jerarquía canónica, ubicaron en la Finca ‘La Alcaparrosa’ hechos de difícil explicación. Magnetismo, espacio telúrico y auras no escrutadas lo estudiaron expertos, también los aprovechados de turno. Entre los últimos estaba un vidente, Clemente Domínguez, aliado con Manuel Alonso y Carmelo Pacheco para sacar provecho del imán de la fe más ciega . Compraron la finca con dinero donado, es decir ajeno, y crearon un negocio descrito con oficio por Jorge Decarlini en su recomendable obra ¡Milagro! Éxtasis y sombras en El Palmar de Troya (Libros del KO, 2021)

La desaparecida Interviú y ADAS Detectives www.adaspain.com montaron en 1989 un dispositivo en los alrededores de la Basílica palmariana. Un soplo indicó que, de madrugada, llegaría un coche funerario. El muerto lo sería por causa no natural y sería preceptiva una autopsia. El soplo era explícito. La defunción se certificó por médico-amigo. Sin más formalidades.

Una furgoneta camuflada esperó, cerca del portón de la basílica, la llegada del muerto. Varias noches se repitió, sin resultados, el operativo. La última noche la furgoneta se movía sola, aún con freno de mano activado. La zarandeaban inclusive fuerzas extrañas. El pánico se adueñó de sus dos ocupantes. Aquella oscura noche se constató que lo telúrico de la zona no era algo de dementes. Lo escribe alguien descreído de lo paranormal.

Varias infiltraciones entre fieles que rezaban posesos hicieron abandonar antes a los reporteros de Interviú. En las afueras y dentro de la basílica ‘pasaba algo’. No sólo se intercambiaban miradas torvas entre habituales y extraños del credo palmariano. Algunos rosarios no pudieron terminarse entre ‘puristas’. Había –a las claras- ‘mal rollo’, si se admite esa expresión coloquial.

Dentro de la basílica pasaba algo parecido. El ambiente que allí se respiraba no adivina nada bueno. Parece presidirlo esa especie de aura negativa que corta la respiración a los carentes de fe palmariana repartidos en aquellos bancos. Allí, la feligresía está separada por sexos. Los varones a un lado, las mujeres en otro. Los cánticos pre-tridentinos de las monjas enclaustradas, el latín del oficiante y esas miradas penetrantes de gente que le parece rara al ajeno a ese tinglado hacen difícil volver. Pero hay gente para todo.

Clemente Domínguez ganó a finales de los 60s la batalla entre los videntes para canalizar supuestos mensajes de la Virgen María con temática apocalíptica, redentora, comprometedora y bien ensayados con dramaturgia. Una comparecencia en la antigua Jefatura de Policía de La Gavidia mostrando los mismos estigmas que se relatan de Cristo textos bíblicos generaron un informe donde se dudaba que fueran auto-infligidos.

El que fuera Papa Benedicto XVII, apodado La Voltio antes de tal dignidad, ya sorprendió en 1976 cuando se quedó ciego en un inexplicable accidente vial. Fue el único que perdió la vista siendo pasajero de un vehículo en la autopista Bilbao-Behovia. Los demás ocupantes salieron ilesos.

En 2020 una serie documental dirigida por Israel del Santo para Movistar no obvia fenómenos, sucesos y testimonios difíciles de explicar en El Palmar de Troya. Son situaciones insólitas y hechos paranormales que no dejan de sorprendernos. Es diferente al esperpento de comilonas o borracheras del mejor Clemente en vida o del Papa Benedicto XVIII-Sergio Ginés Mª, el exsoldado-fontanero Jesús Hernández, que huyó de la Basílica con un BMW-X6 de la Orden con su novia, una ex monja palmariana. El tipo allanó años después, con ella, el recinto basilicar e intentó robar. Por ello lo encarcelaron aunque fue ‘perdonado’ por sus ex subordinados en sede judicial.

Segmentado el negocio, la fe verdadera y las personalidades que sobresalieron del Palmar de Troya tras desaparecer Alonso y Clemente, lo más real es que en 2022 sigan rezando cientos de personas dentro y fuera de La Alcaparrosa. Su fe debe respetarse, aunque es difícil de creer y entender algunas cosas. El misterio sigue ahí. ¿Lo paranormal también?.