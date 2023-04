Juntas en Comunidades de Propietarios: ¿la España cerril?

La obra tiene nueve capítulos. Encontramos ahí tipología vecinal. También, sucedidos que, según surgen, serían anecdóticos o entrañan un grave problema que exige solución, no debates infinitos. El libro recoge inclusive notas que dejan ciertos vecinos en ascensores e incontables anécdotas que atesoran juntas donde las mentes más calenturientas hacen de las suyas.

Hay muchos intereses en las comunidades de propietarios. Uno de ellos es el dinero que manejan. No suele haber conciencia de trasparencia las más de las veces. La opacidad persigue a muchos cargos comunitarios. Las anécdotas ya tienen hasta libro. Vecino de guardia (Algaida, 2016), es prueba de ello. Lo firman Javier Ronda y Marián Campra , con viñetas de Jesús Zulet . El humor riega una obra de la que recomendamos su lectura.

El asunto de las juntas de propietarios admite prismas. El papel del Administrador profesional, y obligadamente colegiado, surge. En tales foros su estatus debe ser conciliador y garantista. No trasgresor de normas o que curta su paciencia a base de gritos o desaires que suelen vomitarse en reuniones. El verbo a conjugar sería unificar sobre el de fragmentar.

Otro caso más escandaloso. En una comunidad de casi 300 inmuebles una sociedad opera y posee la mayoría de viviendas, dedicadas al alquiler temporal. Una sociedad, que también administra el bloque, no diferencia facturas propias con las comunitarias, ni los insólitos gastos de sus cargos, ni las exageradas facturas por obras que siempre hacen amiguetes.

En una comunidad de 10 vecinos un vecino conflictivo, que se negaba a cualquier propuesta de mejora, obra y hacía hoguera hasta de lo más frío, un nuevo Presidente constata en el Registro de la Propiedad que este individuo no es propietario. La herencia yacente , pues vive como okupa, se la discuten en juzgados sus hermanos. A estos no les pagó un céntimo por bienes hurtados a otros herederos forzosos. Desde que el Presidente le suspendió el voto y compartió la situación alegal del tipo ha ‘desaparecido’.

Relatamos hace años el ‘trinque’ compartido en una comunidad de 8 vecinos de una abogada y administradora profesional. Ahora están ‘desaparecidas’; la miseria robada se perdonó. No es tema de género, ni machismo comunitario. Fu una auditoría la que probó cómo dos ‘listas’ no pagaban cuotas años y años. Hurtaban de las derramas que vendían con labia seductora y urgencias. Pero las pillaron en la miseria más reprobable.

En los últimos años surgieron al autor de estas líneas hechos dignos de compartirse. Además, hubo llamadas y mensajes para que se profundizara en el tema de las comunidades. No defraudaremos, esperamos, a los gentiles comunicantes.

3. Actividades no consentidas . Aunque las normas municipales sobre molestias son vagas y difíciles de procesar por la autoridad, establecer sin permiso comunitario despachos, negocios de la economía sumergida, prostitución, narco-pisos, genera conflictos mil. Hay veces donde es la Comunidad la que chantajea al legítimo derecho al trabajo y libertad de empresa. El Caso Farmamir es un ejemplo de ello por la desvergüenza de cargos comunitarios.

En el contexto de las comunidades de propietarios y sus foros conviene mantener el tipo, no perder dignidad, derechos o descender al patio vecinal que a veces augura un careo con el vecindario. Por esta razón regalamos a los lectores unas sugerencias que, con toda seguridad, alivian la hemorragia del disenso o disputas entre vecinos llamados al entendimiento:

A) Puntualidad. Conviene, por respeto al resto de copropietarios llegar a la segunda convocatoria de Junta

B) Modales: Hacer gala del saludo con sonrisa, estrechar manos, besos de respeto es lo que debe prevalecer sobre insultos y descalificaciones

C) Participación: Sobre lo airado conviene la mesura, la escucha. Sobre silencio suma lo constructiva. Cuando no hay nada que objetar, lo mejor es refrendar. Si hay que aportar, mejor hacerlo sintéticamente y sobre el interés común, nunca sobre la conveniencia particular

D) Respetar: Los turnos de palabra, las pautas del moderador (Presidente/a y/o Administrador/a) y el sosiego debe ser lo acostumbrado. Respetar la palabra ajena y saber escuchar aporta más. Gritos y descalificaciones deben ser historia en los cónclaves.