Las incógnitas de Carlos Garrido: ¿Secuestrador, espía, cripto-broker o fugitivo con padrinos?

El secuestro, aunque su resultado fuera fallido, estaba calculado al milímetro. No contemplaron sus gestores el oficio de Pavel. Al final no desveló las claves que perseguían sus raptores para trasferir millones de euros. Garrido indicaría antes a sus compinches que el ruso integraría una supuesta mafia del dinero virtual que habría contraído ingentes deudas con sus inversores, captadores de activos e intermediarios (brokers). Previo al secuestro, Garrido contrataría al Detective Privado C. L. O. en Huelva. Su misión sería la de localizar el domicilio del ruso y conocer sus movimientos cotidianos. Dicho investigador privado fue Sargento en la Guardia Civil, experto en ciber-delincencia y ex Jefe de Equipo en la UOPJ onubense.

Ese detective privado rentabilizaría su pasado profesional tras prejubilarse de la Benemérita muchos años antes que el resto de la ciudadanía. Como otros privilegiados (militares y policías, sobre todo) cobraría una pensión máxima lustros antes de los 67 años, edad de jubilación mínima para funcionarios, autónomos y empleados (Ley 21/21, del 28 de diciembre).

Los uniformados usan eufemismos sobre el agravio al resto de cotizantes: reserva activa, segunda actividad, disponible forzoso, difusas razones de estado o de la seguridad patria tras secuelas o bajas médicas exageradas.

El gremio de los detectives privados atrae la peor codicia de estos ex funcionarios. Algunos sólo persiguen dinero rápido. Pero antes de los 67 años precisan la preceptiva autorización de compatibilidad acorde al Artículo nº 3 de la Ley 53/84. De lo contrario, compiten deslealmente con la mayoría de los detectives privados, profesionales libres que declaran y pagan impuestos, tienen agencia física y ratifican sus informes y operativos ante la Justicia.

Estos prejubilados por lo general desarrollan funciones concurrentes a las previas y conservan placa-insignia, pistola y ‘fuentes’ con ex compañeros/as de sus antiguos cuerpos. Nos preguntamos si ante la libertad de mercado estos servidores públicos no renuncian a sus sueldazos prejubilatorios, piden la excedencia o la baja de sus respectivos cuerpos.

Además del Detective de Huelva, otro investigador [‘civil’, para entendernos] con licencia de Valencia aparece en el caso como testigo. Realizaría informes sobre la pareja rusa y desconocería que se preveía sobre la misma un secuestro.

Un tercer Detective, también de Valencia, habría sido requerido para contratar a una traductora de ruso. Los dos últimos investigadores privados no habrían cobrado un céntimo de Garrido. Su ‘desaparición’, desde el día del secuestro, dejó deudas e interrogantes.¿Casualidades?

El secuestro de Pavel se orquestó cuando en El Campello se implantaba una moneda digital local, conexa al euro, como medio de compra-venta de productos o servicios. Una experiencia idéntica ya funciona con éxito en Bristol (Reino Unido) desde 2012.

Pero resulta que parte de los monederos, gestores y granjas del dinero digital estarían bajo el punto de mira de unidades policiales y del fisco antifraude españolas. Las paradojas económicas virtuales y herramientas de su transacción se multiplican sin estar implantadas globalmente.

Además, los movimientos dinerarios, patrimoniales y en cripto-activos de oligarcas rusos y ucranianos afincados en el Levante y Baleares más Costas del Sol y Brava españolas son seguidos de cerca por agentes de la inteligencia europea, rusa, norteamericana y de potencias asiáticas. Especialmente desde que comenzó la invasión de Ucrania por Rusia.

Que Carlos Garrido haya focalizado, al parecer, su empeño para reembolsar supuestamente una equivalencia de millones de euros desde plataformas virtuales sobre Pavel S. es llamativo. Sobre todo, tras conocerse los últimos movimientos del sevillano, al que la UOPJ busca desde hace meses.

Que se subcontrate para el secuestro a un detective y cualificado ex guardia civil quien delegaría en dos personas que usurparían funciones policiales añade dolo y suma turbios antecedentes a los falsos agentes de la ley. Este asunto sería la punta de un iceberg del que se trasparenta muy poco.

Otra casualidad son los planes que, en 2023, proyecta implantar Hacienda para forzar la declaración al fisco (AEAT) de cripto-activos de empresas y particulares contribuyentes en España. El férreo control que pretende el Ministerio ya chocó con el consabido garantismo legal y sucesivos dictámenes contrarios del Consejo de Estado y Agencia de Protección de Datos.

La Ministra del ramo [Mª Jesús Montero] ‘cocina’ además un Reglamento, de inminente publicación en el BOE, que contempla tres modelos de declaración (172, 173 y 721) para controlar la tenencia, intermediación y añadir cargos tributarios sobre las plusvalías en criptomonedas. La voracidad recaudatoria no tiene techo, ni suelo. Su ubicuidad es infinita.El dinero no tangible causa furor entre grandes fortunas y propietarios, empresarios y profesionales de éxito, más quienes manejan dinero al margen de la legalidad tributaria (narcos, defraudadores, operadores en la economía sumergida, millonarios foráneos, el crimen organizado....).

Las monedas virtuales, lo que blanquean y mueven ya causaron estragos personales. El fundador de Tuenti, Zaryn Dentzel, fue retenido bajo la amenaza de armas cortas en su ático de Madrid por cuatro secuestradores que le robaron joyas. No lograron apoderarse de las claves para obtener los

25 millones de euros que pretendían. Fueron detenidos, los malhechores, el pasado octubre y el misterio tapa a los instigadores de la trasgresión.

Otro caso lo protagoniza Javier Biosca tras suicidarse en Estepona a finales de noviembre en 2022. A este estafador de 50 años le perseguían casi 1.000 inversores en bitcoins y mafias internacionales que le confiaron millones de euros. Biosca no los devolvió en los plazos concertados y con los intereses pactados. Sobre el triste final de este bróker hay más silencios que certezas.