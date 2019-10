Lo que esconden los concursos de acreedores

Partiendo de la base que quien firma esta página no es ni profesional ni experto en derecho, sólo un contador de historias ‘negras’ reales, hoy toca relatar aspectos que pervierten las herramientas con las que nuestro sistema legal protege a quien no pueden afrontar pagos. En palabras coloquiales: concurso de acreedores. Hablamos de un proceso judicial que ampara al particular o empresa insolvente o que no puede pagar deudas. Estos procedimientos incluyen las quiebras y las suspensiones de pagos.

La Ley 22/2003 que regula los concursos intenta la pervivencia del deudor fomentando la conservación de sus activos (patrimonio, fondo de comercio, flota, plantilla, clientes...). Esa norma establece dos clases de concursos, el voluntario -lo pide el deudor- y el forzado –lo insta como mínimo algún acreedor-. Ambos deben tramitarse en plazo de dos meses, contados desde que se genera la situación de impago o insolvencia.

Las fases concursales (común, convenio, liquidación y calificación) se realizan en Juzgados Mercantiles. Sobre el papel, éstos órganos son expertos en una jurisdicción relativamente nueva. Pero están colapsados por falta de medios y avalancha de asuntos. Es una vía lenta, además, por conflictividad existente entre implicados y afectados (deudor, acreedores, empleados...) que tienen intereses distintos, pocas veces concurrentes.

La realidad es que los concursos esconden -y postergan- la investigación policial-judicial de delitos societarios, falsedades, coacciones, insolvencias punibles (antiguo alzamiento de bienes)..... La práctica informa que tardan años en resolverse y no precisamente por culpa de los profesionales de los juzgados, entregados servidores públicos que no pueden multiplicarse para atender la sobrecarga de trabajo que comparten éstos órganos.

En los juzgados mercantiles también se ventilan conflictos en materia de transporte, competencia desleal, societarios, de propiedad industrial e intelectual, publicidad, cooperativas, marítimos, contractuales, derechos de los consumidores y ejecución de sentencias foráneas sobre materias donde tiene competencias la novedosa jurisdicción mercantil.

El número de procedimientos concursales de empresas descendió los últimos años. Durante el último trimestre de 2018 bajó un 3,7% según el INE y fueron casi un 40% los trabajadores afectados por concursos. Sin embargo, un colectivo de auditores insiste que el concurso que instan familias y personas aumentaron, aunque no especifican el número exacto.