Magrudis: ¿Demasiadas incógnitas?

La firmeza de la Jueza que encarceló al Administrador y Gerente de Magrudis contrasta con el relajo de controles sanitarios, impunidad de la ‘mafia de la carne’ y una economía sumergida que perjudica a quien paga al fisco.

El ‘Affaire Magrudis’ escribió prólogos y varios capítulos. Queda mucho por leer, tras escribir renglones muy torcidos. Imaginamos el epílogo. Cuando se haya olvidado, se desplegarán estrategias para minimizarlo todo. Ya pasó con el escándalo de la colza en los ochenta y el brote de Legionella del Hotel Macarena en 2009 o la caída de un Muro (caso Bazar España) que estaba demolido pero ahorraba un vallado a una constructora.

Serán difícil olvidar a sus deudos 3 fallecidos, 7 abortos a sus progenitoras y más de 220 contaminados por el más virulento brote de Listeriosis español. Tuvo epicentro en Sevilla, en la nave de Magrudis. Más difícil parece el empeño de conocer toda la verdad, por muy cruda que sea, en un caso que atacó la línea de flotación de la salud pública y seguridad alimentaria.

Dobletes y tripletes de MAGRUDIS

La judicialización del caso ha detenido a Mario, uno de los hijos de quien se considera el cerebro del ‘Affaire Magrudis’ José Antonio Marín Ponce. Era único socio y administrador de ELABORADOS CÁRNICOS MARIO SLU, cuya sede está en nave contigua de Magrudis. Carece de permisos sanitarios, de plantilla, de flota, de cuentas transparentadas. La ‘empresa’ tiene capital simbólico (3000€). Nos preguntamos ¿Para qué se creó? ¿Es un almacén con empresa?. Nos tememos que facture en plan ‘contabilidad creativa’, la de los economistas autonómicos ante el Tribunal de Cuentas.

El olfato benemérito del UCOMA (Unidad Central Operativa-Medio Ambiente) registró una nave en Dos Hermanas ligada a Magrudis. Los tricornios e inspectores de la Junta ya desvelaron listas de elaborados de Magrudis sin membretar en supermercados y bares con precios sin IVA. La lista ‘b’, la que no aparece en web o el catálogo, existe. La carne no llega ni sale siempre de la nave ‘oficial’ de Magrudis por lo que intuimos. Nos preguntamos: ¿Estamos ante la economía sumergida? ¿La telaraña es para esquivar controles oficiales?

La Magistrada del caso Magrudis, Pilar Ordóñez, pone los pelos de punta sobre la ‘diligencia’ de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla en tareas inspectoras. Un escrito suyo informa que Magrudis se crea en 2013. Hasta diciembre de 2015 la Junta no la autoriza sanitariamente, aunque se constatan irregularidades (el objeto social no coincide con las actividades a desarrollar).

Hasta 2016 no aparece por Magrudis una inspección del Ayuntamiento. Una Veterinaria etiqueta a Magrudis como clase ‘A’, a inspeccionar cada 6 meses. En Julio de 2017 la pasa a clase ‘C’, a inspeccionar cada 18 meses. No hubo más inspecciones. La ‘declaración responsable’ que sustituye a las Licencias de Apertura la firma un arquitecto. No sabemos si es el mismo que suscribe la ampliación de Magrudis. El proyecto se presentó tras concluir las obras en verano del 2019. Tan evidente política de hechos consumados hace pensar que la buena fe que presume el Ayuntamiento en un interpuesto de empresario con muchas ‘marcas’ habría sido vulnerada.

Cuando el administrador de Magrudis, Sandro Marín, hijo del cerebro de la empresa lleva muestras en febrero 2019 a analizar a Microal lo hace porque había sospechas de contaminación en lotes comercializados en Huelva, en diciembre 2018 los asistentes a un bautizo.

Además de dar positivo en Listeria monocytógenes, pide más pruebas con otros productos que dan negativo. Ni el Laboratorio, ni Magrudis comunican nada a la Junta, ni al Ayuntamiento. Microal, quizá cercado por su singular praxis, comunica al juzgado en septiembre algo que -de darse en su día- evitaría muertos, abortos y hospitalizados muchos meses antes.

Parece imperativo, y si se permite de sentido común, que al ‘autocontrol’ de la empresa alimentaria se le sumen inspecciones sanitarias aleatorias y sin aviso. Fidedignamente, se sabe que los controles inspectores se avisan a priori. Quien tenga algo que ocultar sabe cuándo actuar. Debe regularse normativamente la obligación de denuncia ante un riesgo objetivo de epidemia, contaminación, foco bacteriano. Estimados lectores y lectoras, salud pública y seguridad alimentaria no son una broma.

Ya escribimos en esta serie de ‘Affaire Magrudis’ sobre la obligación de denuncia. La tiene cualquier ciudadano ante el conocimiento o sospecha fundada de un hecho delictivo, según la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal. La tienen funcionarios con especial énfasis como avales de la norma, profesionales sanitarios ante una patología o lesión de origen no natural o accidental.