Marinaleda, más utopía de dictador con barbas

Su labia repite solidaridad, internacionalismo, autodeterminación, lucha, conquista, colectivización, ocupación, subvención (perdón)... Sus embestidas van a los que no le adoran: fascistas , señoritos, capitalistas-capitalistas-capitalistas, terratenientes... Abandonó joven la docencia por el sindicalismo y se unió a siglas: CUT, SOC-SAT, PTA-PTE, IU-LVCA . Sus trasgresiones las ventilaron Juzgados, Audiencias y el TSJA con desigual resultado. Esa lucha cercó las incompatibilidades y paradojas del personaje .

Juan Manuel Sánchez Gordillo (Aguadulce, 1949) es uno de los Alcaldes más conocidos, dentro y fuera de España. Desde 1979 implantó el modelo socialista, sobre marco de capitalismo, en Marinaleda . Añadió ego plus y carisma de rebaja. Su estampa la liga a fotos del Ché Guevara , pañuelo palestino y barbas -ya canosas- que difícilmente luciría un jornalero en activo.

La Humar Marinaleda se ubica en la finca El Humoso , de 1.200 hectáreas, pertenecía al Duque del Infantado . Ya es de la Junta de Andalucía que la cedió en explotación al Ayuntamiento de Marinaleda . Y allí trabaja quien decida su pertinaz Alcalde. ¡This is the question!

El electrocardiograma económico-empresarial de Marinaleda es plano. Sería un parásito que alejaría alimento. El pasado 2020 huyó al colindante El Rubio y de una nave municipal Agroalimentaria Los Lugares SL. Presiones, demandas y un desahucio decidieron a sus gestores abandonar tal sede . Se deslizaba que esta exitosa empresa competía con la cooperativa municipal. Y el mercado no es tonto.

Lo más llamativo de Marinaleda es el secretismo con el que obra todo últimamente en el Ayuntamiento. De métodos asamblearios se pasó a un oficioso cierre patronal. Nadie externo audita cuentas municipales, no hay Policía Local ni puesto de la Guardia Civil allí. La criminalidad tiene espacio. El pasado 2020 se denunció una oleada de robos aprovechando los ladrones ese vacío de seguridad pública, especialmente desde los días pandémicos.

Las arcas municipales reciben subvenciones de la Diputación, fondos europeos, autonómicos y del extranjero sin que nadie conozca los números, ni su destino. La trasparencia pasaría de largo en el sur sevillano. El portal corporativo lo llama ‘publicidad activa’. Representa una pincelada de la Ley 19/2013 obviando ingresos y recalca acuerdos municipales ‘de rodillo’. Ensalza ‘las luchas’ municipales pero sólo da hueco a un sindicato (SOC) mientras en telegráfico ‘saluda’ del primer edil hay tamaño comarcal. Gordillo es hábil, tapa vergüenzas. Quien las descubra miente.

Marinaleda abandonó un consorcio de aguas dejando deuda próxima los 3 millones de euros en 2017. Un año después, un Concejal del PSOE denunció al Alcalde por presunta prevaricación a no convocar plenos en plazo durante casi 3 años. La respuesta del Alcalde fue gráfica y convincente: Llamó al denunciante ‘sinvergüenza’. Aunque la Justicia finalmente archivó la denuncia, no es de recibo que un Ayuntamiento esté años sin plenos, sin participar la oposición e implantando el secretismo.

Como todo régimen socialista que se precie, al igual que los autócratas, un paseo por Marinaleda constata que las dotaciones públicas que pueden compartir sus vecinos van más allá de otros pueblos colindantes. Pero cuando algún medio informativo pregunta por algo que se aleja del dogma impuesto por la Alcaldía reina el silencio. Como lo que pronosticó Antonio Machado si los españoles supieran de lo que hablan. Mutis por el foro.

El reciente despido de una trabajadora municipal con lustros de antigüedad destapó lo que ya se sabía puertas adentro. Conchi Gómez, así se llama tan valiente mujer, llevaba años pidiendo -junto a sus compañeras- vacaciones y derechos, alentó una huelga y cometió un pecado grave: se afilió a la CGT-A, sindicato que no es terminal de ningún partido.

El SAT (del SOC), único sindicato local, no tolera herejías. Primero le acusó de ‘burguesa’ a la despedida por exigir vacaciones [las empleó para atender graves problemas familiares]. Un comunicado lanzando invectivas contra CGT-A desviaba el foco hacia una lucha inter-sindical, pero no cuela; Gordillo ya no es el que era. Carece de coro, prensa y partidos amigos y fieles que avalen una injusticia que destapa contratos municipales en ‘fraude de ley’ acorde a dictámenes oficiales. Este despido abrió la caja de truenos. Con el PSOE andaluz en el poder, se consintió más a Gordillo.