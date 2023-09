Misterios, sablazos y abusos palmarianos: ¿Sabremos la verdad?

La metodología pre-tridentina, fervor ultra-católico -santificó a Franco, José Antonio o D. Pelayo-, supuestos abusos sexuales internos, donaciones y blanqueos más su imponente basílica -calcada del Pilar zaragozano- a las afueras del Palmar de Troya , ex pedanía de Utrera no pasan desapercibidas.

Hay leyendas sobre tan inesperadas ventas. Lo fueron a personas de confianza de Alonso. Y tuvieron como testigo al Canónigo de confianza del Cardenal Amigo, Manuel Benigno (1936-2005). Se formalizaron a finales del pasado siglo, mientras regía los destinos palmarianos un Clemente agónico. Hoy esas propiedades están destinadas a apartamentos turísticos. La ex sede apostólica fue antes el Hotel Sudán y recobró usos hosteleros. El valor actual de estos activos superaría las decenas de millones de euros, aunque sus compradores pagarían muchísimo menos. Este milagro no está registrado en los anales de ningún credo.

En 2011 accede al Papado Gregorio XVIII (2011-2016), un fontanero y ex soldado profesional que en el DNI es Sergio Mª Hernández (1959). En 2016 abandonó el cargo, tras instaurar férreas decisiones. Se llevó a una novia, ex monja palmariana, un auto de alta gama y lo que pudo hasta la provincia granadina. Como no fue suficiente regresó. Allanó la Basílica y acabó en la cárcel junto a su pareja por agredir a ex compañeros de credo. En el juicio fue perdonado por sus antiguos subordinados tras un extraño pacto.

Su sucesor, Pedro III (el suizo Joseph Odermatt) días después del abandono papal en 2016 del murciano constató, el 7 de julio, un extraño suceso. El incendio en el archivo de la Iglesias palmariana comenzó a arder sobre las dos de la mañana. El fuego no causó daños personales.

Curas y monjas que se encontraban en sus celdas pudieron salir a tiempo, antes de ser abrasados por un siniestro que podría tener origen humano, poco fortuito pues. Según los palmarianos, no se perdieron documentos relevantes. Pero tales afirmaciones serían relativas dado el secretismo y el desvarío que caracteriza desde su origen a este credo religioso.