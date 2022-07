Operación De Luxe y Luna ¿periodismo de investigación en TV?

Ahora la ex enfermera sevillana Mila Ximénez (qepd) parece que no muere. En 2018 alertó a la Justicia con llamadas que mercadearían con datos policiales y privados. La también ex esposa del inolvidable tenista Manolo Santana tendría una vida televisiva doble o triple sobre la que le veíamos.

El Grupo VI de Asuntos Internos-Policía Nacional se puso manos a la obra y constató que, entre otros, el hoy agente jubilado Ángel Jesús F. Hita accedía cientos de veces a las bases reservadas Argos y Sindepol. Estas registran toda clase de detenciones, denuncias, DNIs, atestados, antecedentes e informes policiales confidenciales.

Desde entonces, en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid, del que es titular Marcelino Sexmero, tienen ya incontables documentos y audios. Imputarían al paparazzi Gustavo González, ‘famosos’, colaboradores y directivos de la productora La Fábrica de la Tele, participada en un 30% por Mediaset, dueña de T5.

Además de la irrepetible Ximénez, en esta historia hay muchísimos sevillanos entre tertulianos, entrevistados, colaboradores y hasta una presentadora que alardea constantemente de equipo y del mejor periodismo investigador. Sospechamos que hay trampa o es la cara B del género. Desde que la lupa policial indaga el tema en T5 han sucedido muchos terremotos silentes.