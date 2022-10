Orígenes sevillanos de Éamon de Valera, primer presidente irlandés (I)

La vida del gobernante que recogió el alma de su pueblo tiene biógrafos e intérpretes. Su trayectoria le reporta ante la historia como superviviente. Sus detractores abonaron la controversia, desde dogmas que podrían tildarse de British. El que fuera Premier inglés, Sir Winston Churchill, repetía que Èamon fue la cebolla española en el caldo irlandés.

Pululan, esos dogmas, sobre un estadista que logró la independencia de Irlanda de la metrópolis en 1922. También, se relativizó –antes y después del affaire irlandés- la lucha pacífica que liberó la India en 1947 de los británicos, tras huelgas de hambre y aplicar técnicas de la no-violencia por Mahatma Gandhi (1969-1948).

Éamon de Valera fue Premier (Taoiseach), Ministro y Presidente irlandés en varios períodos (1932-48, 1951-54, 1957-59 y 1959-1973). Indiscutible líder de la liberación irlandesa del Reino Unido se opuso al Tratado Anglo-irlandés (1921) que desató una cruel guerra civil. De Valera fue el autor de la primera Constitución de Irlanda en 1937 (Bunreacht na hÉireann), también profesor universitario y matemático

Su trayectoria generó casi 500 libros, sobre 240 artículos académicos y dos películas (Caught in a Free State -1983- y The Treaty -1991-). Se le conoce como ‘Dev’ o ‘The Chief’ (El Jefe). De Valera está sujeto hoy en día a la disparidad más certera o inexactitudes. Tuvo flotador en política siendo omnipresente en la república irlandesa.

Mucho antes, sobre el nombre gaélico de De Valera (Nueva York, 1882-Dublin, 1975) se registraron, en su partida de nacimiento, dos nombres más: George y Edward. Desde los dos años de vida se afincó en Knockmore-Bruree (Condado de Limerick) tras enviudar su progenitora. Fue criado por su abuela, Elizabeth Coll, su tío Patrick y prima Hannie. Su madre Catherine Coll se casó con Charles Wheelright, de religión protestante, tras enviar a su hijo a Irlanda.