Osint City-2020, ciberinteligencia que busca y encuentra

OSINT es un anglicismo y acrónimo sobre ‘inteligencia de fuentes abiertas’. Es una herramienta que se muestra más útil, más esencial, para el ejército, sanidad, policías, periodistas, detectives, abogados y quienes precisan documentar con datos en parte o todo su trabajo u objetivos no profesionales. Los informáticos saben que OSINT es un magma que visibiliza lo ínfimo sobre lo que hay, se capture o no.

Pues bien, Lledó -como jurista penal- fue aséptico y hábil para no meter su oratoria en conflictos de competencias. Pero generó el aplauso de la concurrencia porque OSINT no es un tabú desdeñable y oscuro. Es materia donde expertos, peritos y detectives tienen mucho que aportar e ilustra a la Justicia con mayúsculas. En la que militaría este Juez.

La letrada barcelonesa Ruth Salas fue al grano, como buena penalista entregada a su causa. Admitió defender en alto porcentaje a procesados por delitos cometidos con ordenadores, también detalló atajos más usuales para anular procedimientos o debilitar sumarios que anticipaban cárcel. Imaginamos la clientela de la abogada, pero fue gráfica sobre la realidad de que cualquiera tiene derecho a ser defendido. OSINT para Salas es un queso del que se come una parte para su digestión jurídica que vomita o no el juzgador previa acusación de fiscalía. Esto es lo que hay.

El ingeniero informático Lorenzo Martínez (Securizame) presentó una ponencia (Cooking an APT in the paranoid way) que encantó a los más entendidos en la materia. Acreditó e ilustró sobre un ataque dirigido a Ministerios españoles vía perfiles ficticios de redes sociales. Lo más prosaico acaba convirtiéndose en lo más inimaginable.

José L. Navarro Adam (Girsanet I+D) empezó ‘cazando gamusinos’ y gratificó al personal con ofertas que nos llegan por donde sea (rebajas, remates, liquidaciones black Fridays...) que en reaidad viste un fraude.

No sabemos, según Navarro, qué es verdad (original) o timo (engaño). Presentó OSINT como recurso para discernir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. Aplicó sensatez sobre tecnología. Los conductos por donde debe colarse el consumidor son estrechos, pero existen y tiene luz al final. Si hay pruebas de la estafa recomendó conectar con la policía. Ok!

Jorge Coronado, una de las almas del OSINT CITY sevillano y respetado perito judicial por su rigor, actualizó su aplaudida ponencia ‘OSINT, OSANT, cada día te quiero más’ emulando a la famosa rumba. Le otorgó el acento de la Triana que adora. La charla de Coronado giró sobre las posibilidades que dan las técnicas OSINT para resolver cualquier incógnita. Coronado milita en el hacking ético, regala aplicaciones, ayuda a mujeres maltratadas y muchas más cosas que merecen el aplauso.