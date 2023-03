‘PAPÁ’ Francisco Espinosa Navas, el [Ex] General en su laberinto

Lo que sabemos del sevillano emerge de audios, testificales y videos que atesora la magistrada tinerfeña Mª Ángeles de Lorenzo-Cáceres Farizo. La valiente juzgadora encarceló al Ex General. Su mazo chocó con Fiscalía. Incomprensiblemente, la acusación pública se opuso a detener al Ex Diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo ( Tito Berni ), se dilató el registro de su hogar lanzaroteño y despacho en el Congreso. Así, probables pruebas se ocultarían a un sumario donde pivotan muchos y presuntos ilícitos (cohecho, blanqueo, falsedad, prevaricación, corrupción entre particulares, fraude en subvenciones y organización criminal).

El Ex General sevillano se empataría con el Ex Comisario Villarejo tras enredarlo el ‘Caso Mediador’ . Su paralelismo con Luis Roldán es débil. El fallecido impostor sólo compartiría gayumbos en penumbras, copas a gogo, chicas alegres y frenéticas obras en cuarteles . La ciudadanía estaría literalmente espantada ante el esperpento de estos líderes oficiales.

El ‘Caso mediador’ tendrá muchos capítulos. La coalición del gobierno canario que lidera Ángel Víctor Torres (PSOE) se tambalea. Tras la dimisión fulminante del sobrino de ‘Tito Berni’ (Taishet Fentes) al frente de la ganadería insular aparecen nuevas revelaciones comprometedoras.

Como la trasparencia es el antídoto de prácticas corruptas, las inspecciones y diligencias oficiales (administrativas, judiciales y policiales) más auditorías privadas de fundaciones, empresas públicas y privadas arrojarán más luz sobre quienes nos protegen y evitan terrorismo, legislan en la sede de la soberanía, mandan en la Benemérita o administran el dinero público.

Las piezas que ya fragmentan el ‘Caso Mediador’ hacen mudos a nuestros políticos y deslenguados a los actores del sumario. Todas estas cosas las sabemos pocas semanas antes de declarar el IRPF, pagar impuestos a la Hacienda ‘de todos’, votar los próximos alcaldes o en las autonomías. Y los precios suben día sí, día también y no se llega a final de mes. Manda.....

Intuimos que el ‘Tito Berni’ y el Ex General Espinosa no estaban solos en sus cuestionables empeños. Desde que el ex diputado dijo sentirse abandonado rápido le dieron hueco y alivio en el PSOE que se corrobora con el silencio. ¿Le pidieron, acaso, y como a Bárcenas, que ‘aguantara’?. La Justicia tendrá turno. La guasa del Ex General no tiene ninguna gracia.

Nos quedamos con el ejemplo del General de la Benemérita José Aranguren, fusilado en 1939 por sublevados franquistas al corroborar un juramento de respeto: ‘el honor es mi divisa’. Su subordinado, el Coronel Escobar, lo asesinó un pelotón en 1940 por idénticas razones. Como los muertos parece que no resucitan, a los vivos de la corrupción esperemos les recuerde ‘quien corresponda’ el daño social que causan. ¡Basta ya!