Sex-torsión: chantaje del cuerpo, placer de entrepierna (II)

La infidelidad en la pareja entraña riesgos distintos y distantes para hombres y mujeres. Ya relatamos en #Infraganti en fechas estivales qué consecuencias trae el desamor plasmado en la traición a la pareja.

Las extorsiones sobre el sexo en Sevilla tienen parte de su epicentro en cámaras de grabación. Ya sean en dispositivos de vigilancia, telefonía móvil, webcams y cámaras de fotos que estaban allí, en el sitio adecuado a la hora conveniente. Como solía el inolvidable reportero Chaves Nogales.

Un conocido hotel que alquila habitaciones por horas en el Aljarafe, varios campings y hostales de carretera cercanos a la metrópolis alojan leyendas, y alguna que otra realidad extorsiva, sobre el amor de la infidelidad. Hay grabaciones que llegaron en sobre hasta buzones a las que seguían llamadas telefónicas para pedir dinerales.

En otras ocasiones clientes de conocidos locales de alterne, con o sin lucecitas de colores anunciando alegrías para el cuerpo cometían el fallo de ir hasta allí con autos a su nombre. Las matrículas se anotaban con foto por desalmados que pedían dinero a cambio de no soltar prenda....

Una noticia, en fechas post-pandémicas, sobre el precinto policial en Bormujos de un local ‘liberal’ que albergaba 90 personas que compartían sexo de intercambio fue el aperitivo de ciertos movimientos económicos entre desaprensivos que vieron antes de la redada lo que no debían ver. En el término de Dos Hermanas un club donde las parejas desnudas no lo son tiene demasiados dispositivos grabando lo que no se debe. Mensajes posteriores detallan cuentas bancarias donde hacer ingresos. En la zona más ambientada de la Alameda sevillana pasaría igual, pero entre caballeros sin caballo, entre doble vida e hipocresía a la que se saca tajada.

Más leyendas hispalenses citan a un video que se grabó fortuitamente por cámaras de vigilancia internas de Canal Sur etapa ‘pata negra’. Un directivo de la cadena no podría reprimir sus impulsos ante la soledad del trabajo extra. Entonces el sexo más salvaje se subió arriba de una mesa de secretaría. Pero todo se aflojó cuando el video tenía precio y circulaba en bandos contrarios a un ejecutivo que pidió amparo en la élite del gobierno andaluz. Aquella puerta que se tocó respondió como solía Ortega y Gasset: ‘Allá cada uno con su cadaunada’.

Del antiguo puticlub Don Ángelo cercano al estadio de Real Betis que desde hacen pocos meses aloja la primera auto-farmacia sevillana persisten leyendas y realidades. Las primeras tienen embarazos que parieron gracias al chantaje, contagios del SIDA y Hepatitis jamás revelados, anotadores de matrículas y promiscuos llamadores telefónicos. La realidad es que la FAFFE pagó miles de euros por sexo y copas del dinero público que no de lejos empleaba a nadie. La paradoja es que ahora venden condones que antes usaban en el puticlub.